AK Parti Grup Toplantısı

Türkiye'nin binlerce yıllık güçlü devlet geleneği, kadim medeniyet mirası, milletinin sarsılmaz birliği ve beraberliği sayesinde bu mücadeleyi Allah'ın izniyle başarıya ulaştıracağını söyleyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bakalım o kara gün geldiğinde siz ne yapacaksınız? Kendinizi güvende sandığınız sırça köşkünüz paramparça olup üzerinize çökmeye başladığında, vatandaşlarınız yakanıza yapıştığında bakalım teröristlere bugünkü gibi sahip çıkmayı sürdürebilecek misiniz?"

Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar nerede bir masum kanı akmışsa, nerede bir mazlumun ahı göğe yükselmişse, nerede bir garip çaresizce etrafına bakınmışsa tüm kalbiyle ve imkanlarıyla hep orada olmaya çalıştığını vurguladı.

"Teröristler canınızı yakmaya başladığında da yine bu asil millet yanınızda olacaktır." diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Onun için diyorum ki gelin bu mücadelede Türkiye'nin karşısında değil, yanında yer alın. En azından karışmayın, hele hele NATO üyesi ülkelere sesleniyorum. Geçenlerde söyledim. Bu PKK/YPG ne zaman NATO'nun üyesi oldu da benim haberim olmadı. Bu nasıl iştir? NATO üyesi ülkeler YPG'nin, PYD'nin yanında yer alıyor, onlara her türlü desteği veriyor. Silahsa silah, mühimmatsa mühimmat. Başta Amerika. 30 bin tır Irak üzerinden bunlara silah, mühimmat, araç-gereç desteği veriyor. Öbür tarafta Avrupa. Almanya'sıyla, Fransa'sıyla her türlü desteği veriyor. İşte şu anda tüneller var. 90 kilometreyi aşkın tünel. Nerede? Suriye'de. Bunun çimentosu nereden geliyor? Lafarge. Lafarge nerede? Bu bir Fransız firması. Neyle izah edeceksiniz? Kimi aldatacaksınız? Bunların durumu deve kuşu gibi. Saklayamıyorlar, her şey meydanda. Ama bunların da hesabını verecekler."