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AK Parti grup toplantısında İngilizce ve Arapça yayın olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 23:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın AK Parti Grup Toplantısı'nda yapacağı kritik Cemal Kaşıkçı açıklaması İngilizce ve Arapça simultane çeviri şeklinde de yayınlanacak.

AK Parti grup toplantısında İngilizce ve Arapça yayın olacak

Duyurulan grup toplantısına ilişkin frekans bildirisinde İngilizce ve Arapça simultane çevirisi de yapılacak.

Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında Cemal Kaşıkçı olayına ilşkin açıklamalar yapması bekleniyor.

Erdoğan son olarak "Salı günü açıklama yapacağım" demişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ak parti grup toplantısı Cemal Kaşıkçı

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