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AK Parti Gümüşhane Aday Tanıtım Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 17:04 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "Diyorlar ki '16 yıl oldu, artık giderler.' Hayır, biz gitmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si, PKK'sı, DEAŞ'ı, topunuz gelin. Allah'ın izniyle bizi bu topraklardan gönderemeyeceksiniz"

AK Parti'nin Gümüşhane ve ilçe belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, aday tanıtımının hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin ezelden ebede tarih yolculuğunda Türk milletinin yüzyıllar boyu bütün dünyaya karşı sürdürdüğü adalet, barış, refah ve güven mücadelesinin öncüsü olduğunu belirten Özkan, AK Parti'ye gönül verenlerin yükünün bu nedenle ağır olduğunu söyledi.

"Biz gönül eriyiz. Davamız ezelden ebede. Sırtımızdaki yük ağırdır." ifadelerini kullanan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu davanın sonunda ne rütbe var. Sadece gökkubbede hoş seda bırakacak, bu milletin değerlerini geleceğe taşıyacağız. Gönül coğrafyamıza ve bütün insanlığa karşı vazifelerimiz var. 16 yılda büyük mücadele verdik. O kadar sıkıntılı süreçlerden sadece aziz milletimize sırtımızı dayayarak çıktık. Sadece milletimizin gösterdiği istikamette, onun çizdiği rotada yol aldık. Bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk ve hep beraber Gümüşhane ve Türkiye olduk."

Özkan, ülke içindeki ihanet şebekesinin temizlenmesi noktasında da çok yol aldıklarına dikkati çekerek, ulusal statüko, bürokratik, askeri ve yargı vesayeti ile mücadele ettiklerini kaydetti.

İş dünyasında sözde sivil toplum kuruluşu adı altında, millete hizmet eden kadrolara 'dur' diyenlerle de mücadele ettiklerini dile getiren Özkan, "Mücadelemiz bitmedi. Birileri el ovuşturuyor. Diyorlar ki '16 yıl oldu, artık giderler.' Hayır, biz gitmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si, PKK'sı, DEAŞ'ı, topunuz gelin. Allah'ın izniyle bizi bu topraklardan gönderemeyeceksiniz." diye konuştu.

Törende AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş ile AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı ve adayı Ercan Çimen de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Gümüşhane ile ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti, Gümüşhane merkezde Ercan Çimen, Kelkit'te Aziz Nas, Köse'de Şerif Aygün, Kürtün'de Ahmet Kanat, Şiran'da Yavuz Altıparmak, Torul'da Nidai Köroğlu'nu ilçe belediye başkanlıklarına aday gösterdi.

Törene, eski AK Parti milletvekili Kemalettin Aydın'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

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