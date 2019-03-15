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AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Demir’den doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir, engelli ve yaşlı vatandaşları doğum gününde yalnız bırakmadı.

AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Demir’den doğum günü sürprizi

İSTANBUL, (DHA) -AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir, engelli ve yaşlı vatandaşları doğum gününde yalnız bırakmadı. Demir, “Bu uygulamayı biz seçim öncesinde başlattık inşallah seçim sonrası da devam ettireceğiz” dedi.

AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Demir, doğum günü olan engelli ve yaşlı vatandaşları doğum gününde yalnız bırakmadı. Pasta alıp vatandaşlarınevlerine kadar giden Demir, onlarla sohbet edip pasta ikram etti.

Başkan Adayı Demir, zihinsel ve bedensel engeli bulunan 9 yaşındaki Ayşe Melek ile birlikte pasta kesti.Ayşe Melek’in ailesinden hastalığı hakkında bilgi alan Demir, oradan ayrılıp 88 yaşındaki Ayşe teyzenin yanına gitti. Vatandaşlar karşılarında Demir’i görünce büyük mutluluk yaşadı.

“DOĞUM GÜNLERİNDE YANLARINDA OLARAK GÜZEL BİR ANI BIRAKIYORUZ”

Ev ev dolaşıp engelli ve yaşlı vatandaşların doğum gününü kutlayan Demir, şöyle konuştu:

"88 yaşına girmiş Ayşe teyzemiz. Bize de sürpriz oldu, kayınvalidemin köylüsü çıktı Ayşe teyzemiz. Yaşlılarımız, engellilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız bizim için çok önemli. Bugün de ziyarete geldik. Onları unutmamamız lazım. Özellikle doğum günlerinde onları mutlu etmeliyiz. Biz de bunu gerçekleştiriyoruz. Geliyoruz onların doğum günlerini kutluyoruz. Bu özel günlerinde yanlarında olarak güzel bir anı bırakıyoruz. Programlardan vakit buldukça onlara vakit ayırmaya çalışıyoruz. Gençler, yaşlılar, engelliler ve kadınlar ile ilgili birçok projemiz var.31 Mart seçimlerini kazanırsak bu projeleri hayata geçireceğiz. Bu uygulamayı biz seçim öncesinde başlattık inşallah seçim sonrası da devam ettireceğiz."

AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Demir’den doğum günü sürpriziAK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Demir’den doğum günü sürprizi

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