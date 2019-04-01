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AK Parti Hakkari'de 6 belediye kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hakkari'de 8 belediyeden 6'sını AK Parti adayları kazandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 8 belediyeden 6'sını AK Parti adayları kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'nin oylarında, üç belde ile İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan üç ilçe ve kent merkezinde büyük düşüş yaşanırken AK Parti'nin oyları arttı.

Görevlendirme yapılan Şemdinli belediye başkanlığını AK Parti adayı Tahir Saklı, Çukurca ilçesinde de Ensar Dündar kazandı.

Derecik ilçe belediye başkanlığını AK Parti adayı Ekrem Çetinkaya, merkeze bağlı Durankaya beldesinde İsmail Demirci, Esendere beldesinde Dırbaz Büyüksu ve Büyükçiftlik beldesinde İsmail Rüştü Zeydan kazandı.

HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları, kent merkezinde yüzde 66'dan yüzde 59'a, Çukurca'da yüzde 54'ten yüzde 31'e, Şemdinli'de yüzde 49'dan yüzde 45'e, Yüksekova'da yüzde 86'dan yüzde 65'e düştü.

- AK Parti oylarını artırdı

AK Parti ise önceki yerel seçimlerde aldığı oy oranını, kent merkezinde yüzde 26'dan yüzde 33'e, Çukurca'da yüzde 28'den yüzde 55'e, Şemdinli'de yüzde 43'ten yüzde 48'e, Yüksekova ilçesinde ise yüzde 10'dan yüzde 29'a çıkarttı.

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