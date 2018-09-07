Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

AK Parti'nin önce muhalefetin elindeki merkezlerin adaylarını açıklayacağı belirtilirken, bunun için il ve ilçelerde anket ve saha çalışması yaptığı biliniyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle; Parti içinde bir yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı ‘yerel seçimde ittifak’ın nasıl olabileceğini tartışılırken bir yandan da aday belirleme çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda, 24 Haziran seçimlerinin il ve ilçelere göre sonuçları ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Hazırlanan raporlar belediye başkanı adaylarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

ANKET YAPILIYOR

AK Parti, bu raporların yanı sıra il ve ilçelerde anket ve saha çalışması yapıyor. Partinin tüm çalışmaları ekim ayı sonuna kadar tamamlayarak aday belirleme sürecine geçmesi bekleniyor.

AK Parti, anket ve saha çalışması kadar belirlenecek adayların taban ve parti örgütlerine yansımasının olumsuz olmamasına da dikkat edecek. Buna göre, önce muhalefetin elinde olan il ve ilçelerin belediye başkanı adayları belirlenerek ilan edilecek. AKP, bu yolla parti adaylarının muhalefetin elinde olan illerde daha uzun süre çalışabilmesi ve kendini tanıtarak partiye oy çekmesini sağlamayı hedefliyor. Partinin elinde bulunan belediye başkanlıklarında ise adayların belirlenmesinde çok aleleci davranılmayacak. ‘Metal yorgunluğu’ gerekçesiyle Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının 'istifa ettirilme' sürecinde yaşanan kriz dikkate alınarak, mevcut belediye başkanlarının adayyapılmaması nedeniyle parti örgütlerinde sıkıntı, küskünlük ve parti içi tartışmaların yaşanmasının bu yolla önlenmesi, en azından asgari seviyede tutulması isteniyor.