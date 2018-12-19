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AK Parti hangi büyükşehirlerde MHP adayını destekleyecek? Yerel seçim için '27+3 formülü'

SEÇİM HABERLERİ  | 19.12.2018 08:31 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP’nin 30 büyükşehirin hangilerinde aday çıkaracağı büyük oranda netleşti. MHP büyükşehirlerin 27’sinde AK Parti adaylarını destekleyecek. AK Parti ise Adana, Manisa ve Mersin’de aday çıkarmayıp MHP adaylarına destek verecek.

AK Parti hangi büyükşehirlerde MHP adayını destekleyecek? Yerel seçim için '27+3 formülü'

Yeni Şafak'tan Nur Banu Aras'ın haberine göre, Cumhur İttifakı'nda 30 ‘büyükşehir'de hangi partinin aday göstereceği büyük oranda netleşti.

Son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelince söyleyecek. Bu kararın ise büyükşehirlerin 27'sinde AK Parti, 3'ün de ise MHP adayının desteklenmesi olduğu belirtildi.

AK Parti'den Mehmet Özhaseki, MHP'den de Sadir Durmaz ittifak çalışmalarını sürdürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Millet İttifakı'na atıf yaparak "Bu büyükşehirler (İstanbul, Ankara, İzmir) dışında ortak aday çıkardığı her yerde de Cumhur İttifakı'nın gereği her neyse onu yapacağız, onun yanında olacağız" demişti. Bahçeli'nin bu sözünü de göz önünde bulunduran heyetin, 30 büyükşehir üzerinden devam eden çalışmalarda uzlaşmaya vardığı belirtiliyor. 30 büyükşehirde seçime tek adayla girme formülü üzerinde duruluyor.

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Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmayacağını açıklayan MHP, Denizli, Erzurum ve Aydın'da adaylarını çekti. Kalan yerlerde de açıklanan aday varsa geri çekilecek, aday yoksa yeni bir aday çıkarılmayacak. MHP yönetiminde olan Adana, Manisa ve Mersin'de de AK Parti aday çıkarmayarak MHP'yi destekleyecek. Cumhur İttifakı'nda 30 büyükşehir dışında kalan illerde nasıl bir yöntem izleneceği de merak ediliyor.

Öte yandan, AK Parti'nin, açıkladığı Kars ve Iğdır adaylarını geri çekebileceği konuşuluyor. Diğer illerde ise her partinin kendi adaylarıyla seçime girmesi bekleniyor.


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