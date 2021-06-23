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  4. AK Parti Hatay Milletvekili Çelik, Yayladağı Dalış Merkezinin yapımına başlanacağını söyledi

AK Parti Hatay Milletvekili Çelik, Yayladağı Dalış Merkezinin yapımına başlanacağını söyledi

23.06.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Hatay Milletvekili Çelik, Yayladağı Dalış Merkezinin yapımına başlanacağını söyledi

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı Dalış Merkezinin yakın zamanda yapımına başlanacağını belirterek, proje hayata geçtiğinde dalış sporcularına ve arkeolojik tarih meraklılarına ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Çelik, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, NATO Liderler Zirvesi'ndeki bazı fotoğraflar üzerinden bir algı oluşturmaya çalışan muhalefetin, milli duruşu karalamaya çalıştığını ifade ederek, muhalefet ne derse desin, büyük Türkiye yolunda dev adımlar atmayı sürdürdüklerini söyledi.

Yayladağı Belediyesinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Çelik, Yayladağı ilçesinde deniz turizminin güçlenmesi, dalış sporlarının gelişmesi adına belediyenin kuracağı Yayladağı Dalış Merkezi için gerekli izinlerin alındığını ve yakın zamanda yapımına başlanacağını dile getirdi.

Çelik, bu dalış merkezinin en önemli özelliklerinden birisinin; ilk modern insanların yaşadığı düşünülen Üçağızlı Mağarası'nın da içinde bulunduğu bir alanda yer alması olduğunu anlatarak, "Üçağızlı Mağaramızın tarihi, Göbeklitepe'den 20 bin yıl daha eskidir. Yaklaşık 42 bin yıllık bir tarihe sahiptir. Bu alanda 25'in üzerinde dalış noktası bulunmuş olup, henüz keşfedilmemiş su altı mağaraları da mevcuttur. Bu projemiz hayata geçtiğinde uluslararası anlamda hem dalış sporcularına hem de arkeolojik tarih meraklılarına güzel bir ev sahipliği yapacaktır." bilgisini paylaştı.

Hemşerilerine bir müjde vermek istediğini belirten Çelik, topraksız otomasyonlu yüksek tünel sera yapımına başlanacağını, teknotarım sitesinin ise yapımına başlandığını, kısa sürede hizmete gireceğini dile getirdi.

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