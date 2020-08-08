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AK Parti Hatay Milletvekili Türkoğlu koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 19:47 | Son Güncelleme

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, koronavirüse yakalandı.

AK Parti Hatay Milletvekili Türkoğlu koronavirüse yakalandı

AK Parti Hatay Milletvekili Türkoğlu, son 1 ay içerisinde 7 kez koronavirüs testi yaptırdığını ve hepsinin negatif olduğunu 8. testinin pozitif çıktığını söyledi.

Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da virüsün ağır semptomlarınının olmadığını belirterek, "Son 1 ay içinde 7 kez Kovid-19 testi yaptırdım. En son 7 Ağustos 2020 (Dün) Gece 23:00 sularında sonuçları açıklanan 8. Kovid19 PCR testim, ne yazık ki pozitif çıktı. Virüsün bende ağır semptomları belirtileri söz konusu değildir. Doktorlarımız tarafından 14 Gün süresince Ankara'daki ikametimizde ilaç tedavisi ile karantinada kalmam öngörülmüştür" dedi.

Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus olmadığını belirten Türkoğlu, uyarılarda bulunarak herkesin maske, mesafe ve hijyen hususlarına önem verilmesini istedi. (İHA)

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