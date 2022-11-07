AK Parti-HDP görüşmesi Ankara'yı hareketlendirdi! MHP'den dikkat çeken açıklama: Salı gününü bekleyin!

AK Parti'nin HDP'ye gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları sürüyor. Söz konusu ziyaret sonrası Millet İttifakı ortağı MHP'nin nasıl tepki vereceği merakla beklenirken, kulisleri hareketlendiren açıklamalar peş peşe geldi. AK Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" derken, MHP'den ise Devlet Bahçeli'nin açıklamasına işaret edilerek "Salıyı bekleyeceksiniz" denildi.

AK Partili üst düzey yöneticilerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP parlamento grubunu ziyaret etmesi gündem yarattı. Söz konusu ziyaretle ilgili olarak AK Parti içinden bazı farklı açıklamalar kamuoyuyla paylaşılırken, Millet İttifakı MHP'nin vereceği tepki merak konusu oldu.

MHP'NİN HABERİ VAR MIYDI?

Söz konusu AK Parti-HDP görüşmesinden "MHP'nin önceden haberi var mıydı?" sorusuna yanıt aranırken, konuyla ilgili peş peşe yapılan açıklamalar siyaset kulislerini hareketlendirdi.

AK PARTİ'DEN 'HDP ZİYARETİ' AÇIKLAMASI

GÜndem yaratan ziyaretle ilgili İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "HDP ziyaretinden MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin haberi var mıydı?" sorusuna yanıt verdi.

Turan, "MHP ile karşılıklı çok dikkat ettiğimiz bir hukukumuz var. Bu hukukun gereği; gerekli adımları ve usulleri beraber belirlemektir. Ziyarette ben yoktum ancak MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" diye konuştu.

MHP'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: SALI GÜNÜNÜ BEKLEYİN

Saymaz, MHP'nin Bahçeli'den sonraki en yetkili isimlerinden biriyle konuştuğunu ve o ismin AK Parti'nin HDP'yi ziyaret edeceğini basından öğrendiklerini belirttiğini aktardı. MHP'li yetkili ziyarete ilişkin Saymaz'a, Bahçeli'nin yarın yapacağı grup toplantısını kastederek, "Salıyı bekleyeceksiniz" cevabını verdi.

AK PARTİ İÇİNDEN DE FARKLI SESLER YÜKSELMİŞTİ

AK Parti'nin HDP ziyareti, parti içerisinde farklı yorumlara neden olmuştu. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, HDP ziyaretinin parti için sıkıntı oluşturacağını savunarak, "HDP'yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP'ye dair söylenecek her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek" demişti.

"ONLARLA NİYE ANAYASAYI KONUŞUYORUZ?"

HDP ile görüşmeyle ilgili bir açıklamada AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan gelmişti. Metiner'in paylaşımını alıntılayan Tayyar, "Kesinlikle. AK Parti, HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK'nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.



