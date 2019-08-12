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AK Parti heyeti, CHP Genel Merkezi’ne bayram ziyaretinde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Geleneksel olarak her bayram tekrarlanan bayramlaşma ziyaretleri kapsamında CHP Genel Merkezi’nin ilk konukları AK Parti heyeti oldu.Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde Ankara’da siyasi partiler bayram ziyaretlerine başladı.

AK Parti heyeti, CHP Genel Merkezi’ne bayram ziyaretinde bulundu

Geleneksel olarak her bayram tekrarlanan bayramlaşma ziyaretleri kapsamında CHP Genel Merkezi’nin ilk konukları AK Parti heyeti oldu.
Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde Ankara’da siyasi partiler bayram ziyaretlerine başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nin ilk konukları Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) heyeti oldu. Yaklaşık 10 dakika kadar süren bayram ziyaretinde; AK Parti’nin 17 yıl boyunca yaptığı icraatlar konuşuldu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bayram ziyaretinde CHP adına karşılamada; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya, Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir yer aldı. AK Parti adına bayram ziyaretini gerçekleştiren heyette; Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Elif Rabia Gürbüz, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Burak Yıldız yer aldı.
AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, bayramlaşmanın öneminden bahsederek, “Bayramlaşma geleneği, toplumumuzun önemli bir geleneği. Siyasilerimizin bu geleneği sürdürmesi bizi memnun ediyor. Ailesiyle bayramlaşmak yerine vazife başında olan askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin, mesaide olan herkesin bayramını kutluyoruz” ifadelerini kullandı.
Bayram sebebiyle seyahate çıkan vatandaşların mutlaka kemer takmaları gerektiğini ifade eden Yeğin, “Trafik kazalarında verdiğimiz kayıplar bütün milletimizi derinden üzüyor. Bu dönemde ’kemerin ses getirsin’ kampanyası çok duyuldu” dedi.
AK Partinin iktidara geldikten sonra yaptığı icraatlardan da bahseden Yeğin, “Eğitim öğretim konusunda devletimiz önemli girişimler yapıyor. Son 16-17 yılda devletimiz çok önemli bir yol kat etti. Son iki yılda bazı sıkıntılar yaşadık; işsizlik konusunda olduğu gibi. Bu kaybımızı görmeyerek, memleketi büyütmek için gayret ederek, devletimiz için atacağımız adımı hep beraber atmalıyız. 17-18 yıldır birçok alanda iyi noktalara geldiysek, hepimizin gayretiyle daha iyi noktalara taşıyacağız” şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise, “Bayramlar birliktir beraberliktir, kardeşliktir. 82 milyon vatandaşın ihtiyacı olan da budur” diyerek bayram dolayısıyla seyahat eden ve edecek olanlara araba kullanırken cep telefonu kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Karabıyık, “Yoksulluk ve işsizliğin öncelikle çözümlenmesi gerekiyor. Veriler daha ümit verici gelmeye başladı” diye konuştu.

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