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AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştı

03.05.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı nedeniyle CHP ve MHP heyetleriyle videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.

AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Ayten Aydın ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Osman Ertuğrul Yörük, ilk olarak CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Zeynel Emre, Parti Meclis üyesi Semra Dinçer ile Gençlik Kolları MYK üyesi Canan Taşer ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı. AK Parti ve CHP heyetleri, görüşmede karşılıklı bayram tebriklerinde bulundu.

AK Parti'li Zengin, son 2 yıldır pandemiden dolayı teşkilatlarının kapalı devre sistem içinde çalıştıklarını belirterek, "Son 2 yıldan sonra bu sene her zaman yaptığımız gibi eski çalışma modelimize dönme imkanımızı bulduk. Ben dün Tokat'taydım, ilçelerimize gittim, ziyaret ettim. Şunu gördüm ki herkes böyle bir yoğun çalışmayı çok özlemişti. Bu manada uzun bir zamandan sonra ilk defa gerçek bir bayram yaptığımızı düşünüyorum. Ümit ediyorum ki tüm dünya için Türkiye için artık sağlık sorunlarının olmadığı bir dünya olur. Allah'tan bir terslik olmazsa Kurban Bayramı'nda yüz yüze olacağız" diye konuştu.

CHP'li Nazlıaka ise herkesin dileklerinin ortak olduğunu belirterek, ayrılığın gayrılığın olmadığı, herkesin huzur, refah ve barış içinde yaşadığı bir bayram olmasını diledi.

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AK Parti heyeti daha sonra videokonferans yöntemiyle MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Turan Şahin ve Fatih Çetinkaya ile görüştü. MHP'li Karakaya, AK Parti camiasının bayramını kutlayarak, "Pandemi birçok alanı etkilediği gibi siyasi alanı ve çalışmalarımızın biçimini de etkiledi. Mümkün olduğu süreçte vatandaşlarımızla pandeminin izin verdiği kısıtlılıklarla bir araya gelmeye çalıştık. Eylül ayından beri teşkilatlarımızla daha sık bir araya gelmeye çalıştık. Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerinde güzel sonuçlar alacağız" dedi.

Özlem Zengin ise bu ramazanda teşkilatlarla bir araya gelme imkanlarının olduğunu söyleyerek, "Teşkilatlarımız çalışmayı özlemiş, vatandaşlarımızda bizi özlemiş, bunu fark ediyoruz. O manada müthiş bir hareketlilik vardı. İşte adaylık süreçlerini filan çıkarırsanız, böyle tempolu çalışacağımız seçim atmosferi dışında bir 6 aylık sürecimiz var. Biz de sizin gibi Cumhur İttifakı adına her anımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

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