AK Parti heyeti Cumhur İttifakı’nın belediye başkanlarını ziyaret etti

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, beraberinde Bursa milletvekilleri ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte mazbatalarını alarak göreve başlayan AK Parti’li belediye başkanlarını ziyaret ederek yeni dönem için başarı diledi.

Ziyaretlerde konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Cumhur İttifakı’nın göreve seçilen belediye başkanlarının canla başla çalışıp gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini ayrım yapmadan herkese karşı sergileyeceklerine inancının tam olduğunu söyledi. Yeni seçilen belediye başkanlarına yapılan ziyarette Salman’a AK Parti MKYK Üyesi Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Vildan Yılmaz Gürel, Refik Özen, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, Zafer Işık ile İl Yöneticileri de eşlik etti.

Orhangazi’de Bekir Aydın, İznik’te Kağan Mehmet Usta, Yenişehir’de Davut Aydın, İnegöl’de Alper Taban, Orhaneli’de Ali Aykurt, Büyükorhan’da Ahmet Korkmaz, Harmancık’ta Yılmaz Ataş, Keles’te Mehmet Keskin, Yıldırım’da Oktay Yılmaz, Osmangazi’de Mustafa Dündar, Gürsu’da Mustafa Işık, Kestel’de Önder Tanır, Karacabey’de Ali Özkan, Mustafakemalpaşa’da Mehmet Kanar ziyaret edildi. Heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı da ilerleyen süreçte ayrıca ziyaret edecek.

Öte yandan gelen heyeti ağırlayan belediye başkanları da ilk icraatlarını aktarıp, projelerini anlattı.

Ziyaretlerde konuşan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, yerel seçim sürecinde AK Parti teşkilatlarının ve Cumhur İttifakı’nın sabah ezanından başlayıp, geç saatlere kadar canla başla çalıştığını söyledi. Çalışmalara milletvekillerinden, mahalle başkanlarına, kadın ve gençlik kollarına tüm teşkilatın büyük bir özveri katıldığını vurgulayan Başkan Salman, “Seçim çalışmaları sırasında ‘Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız’ dedik ve bu sözümüzü tuttuk. Şimdi de Bursalılar ile her fırsatta bir araya geliyoruz. Cumhur İttifakına teveccüh gösteren tüm hemşehrilerime gönül dolusu teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Salman, önümüzdeki süreçte tüm teşkilatın ve belediye başkanlarının canla başla çalışacağından emin olduğunu da ifade etti. Gönül belediyeciliğin en güzel örneklerinin Bursa’da sergileneceğine dikkat çeken Başkan Salman, göreve gelen başkanların gelecek beş yıl içinde büyük bir gayretle çalışacaklarını vurguladı. Cumhur İttifakı’ndan seçilen belediye başkanlarının Bursa için sanayiden turizme, ulaşımdan tarıma kadar açıkladıkları tüm projeleri gerçekleştirmek için çalışmaya başladıklarına vurgu yapan Başkan Salman, “Tarihi dokumuza ve şehrimizle özdeşleşen yeşilimize de sahip çıkarak planlı büyüyen ve gelişen bir Bursa için kolları sıvadık” diye konuştu.

Yerel Seçim sürecinin kardeşlik ve demokrasi şöleni havasında geçtiğini de kaydeden Salman, Bursa’da kardeşlik ve demokrasi şöleni havasında geçen seçim sürecinde birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiğini belirtti. Bu sürece katkısı olan herkese teşekkür eden Salman, "Şimdi seçim süreci geride kaldı. Belediye Başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz ayrım yapmadan Bursa’nın her köşesine ve tüm Bursalılara özveri ile hizmet edecekler. Şehrimizin her köşesinin daha gelişmesi için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.