AK Parti heyeti, MHP ve CHP heyetini ağırladı
ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!
Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!
Amerikan basını, Trump'ın eski avukatının itirafını yorumladı: Trump'ın başkanlığının en korkunç günü
Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum