AK Parti heyeti Nupelda ve Ayaz'ın ailesini ziyaret etti

Ziyarette anne Cevriye Güloğlu'nun elinden tutarak, acılarını paylaştıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye selamlarını iletti. Usta, "Acınız çok büyük bunu biliyoruz Allah sabırlar versin. Sizlerde biliyorsunuz ki evlatlarınız şehit oldu. Her daim sizin yanınızda olacak, size sabır ve başsağlığı diliyoruz. Biliyoruz sabretmek zorundayız. Acınızı tazelemek istemezdik. Ama buraya gelerek acınızı paylaşmak istedik. O hain bombayı oraya koyanlar belasını bulacak. Devletimiz, onları tespit ederek gerekli cezayı en kısa sürede verecektir. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın" dedi.

Vali Tuncay Sonel'in de eşlit ettiği ziyarette, AK Parti heyeti köy sakinleri tarafından karşılandı. Ardından Güloğlu ailesinin evine giden AK Parti'li heyet, anne Cevriye ve baba Ekber Güloğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, beraberinde milletvekilleri Sezer Katırcıoğlu, Pakize Mutlu Aydemir, Şermin Balık, Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ve Vali Tuncay Sonel ile görüştü. Görüşmenin ardından topluluk, 15 Temmuz günü Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nupelda ile Ayaz Güloğlu kardeşlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ferit DEMİR/OVACIK (Tunceli), (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcı Leyla Şahin Usta başkanlığındaki heyet, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin ailesini ziyaret ederek, başsağlığında bulundu.

Vali Tuncay Sonel ise teröristlerin cezasız kalmayacağını ifade ederek, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın teröristlerin yaptığı yanlarına kalmayacak, kısa sürede gerekli cevabı alacaklardır. Nupelda ve Ayaz iki melekti, ailenin yaşadığı acının tarifi mümkün değil. Teröristlerin amacı insanları birbirine düşman ettirmek ama biz o fırsatı onlara vermeyeceğiz. Ailemizin acısını paylaşıyoruz, hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Heyet ziyaretin ardından 15 Haziran 2019 tarihinde Tunceli merkeze 45 kilometre uzaklıkta olan Ovacık yolu üzerinde yolcu otobüsünün çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşerek kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Engin Eroğlu ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı diledi.

