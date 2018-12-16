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AK Parti heyetinden Çin'e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2018 09:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyet, Dış İlişkiler Başkanlığınca başlatılan partiler arası diyalog çalışmaları çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek - Heyet, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Üyesi ve ÇKP Dış İlişkiler Bakanı Song Tao ile ÇKP Şanghay Komitesi üyeleriyle görüşecek - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Kuşak ve Yol/Çin ve Türkiye İş ve Ticaret Sempozyumu"nda Çinli iş adamlarıyla bir araya gelecek

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyet, Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yılmaz başkanlığındaki heyetin ziyaretiyle, Çin Komünist Partisi ile ilişkilerin daha iyi seviyeye getirilmesi, ülkeler arası ekonomik ve sosyal alışverişi artırmak ve iş birliği alanlarını yerinde incelemek amaçlanıyor.

Bu kapsamda Cevdet Yılmaz, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak başlatmış oldukları partiler arası diyalog çalışmaları çerçevesinde, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Üyesi ve ÇKP Dış İlişkiler Bakanı Song Tao ile ÇKP Şanghay Komitesi üyeleriyle görüşecek.

Dört günlük Çin programı kapsamında "Kuşak ve Yol/Çin ve Türkiye İş ve Ticaret Sempozyumu"nda Çinli iş adamlarıyla görüşecek Yılmaz, Türkiye-Çin ilişkilerini değerlendirmek üzere medya mensuplarıyla da bir araya gelecek.

Cevdet Yılmaz'a ziyaretinde Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk de eşlik edecek.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığınca daha önce Belçika, Rusya, Almanya ve Romanya'ya da ziyaretlerde bulunulmuştu.

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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet

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