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AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 19:46 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta başkanlığındaki heyet, Tunceli’de patlamada iki çocuğunu kaybeden Güloğlu ailesi ile otobüsün çarpması sonucu Munzur Çayı’na düşerek hayatını kaybeden Engin Eroğlu’nun babasını ziyaret ederek taziye verdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Bakanı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte Kocaeli Milletvekili R.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta başkanlığındaki heyet, Tunceli’de patlamada iki çocuğunu kaybeden Güloğlu ailesi ile otobüsün çarpması sonucu Munzur Çayı’na düşerek hayatını kaybeden Engin Eroğlu’nun babasını ziyaret ederek taziye verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Bakanı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte Kocaeli Milletvekili R. Sezer Katırcıoğlu, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Genel Merkez Kadın Kolları İHB Başkanı Nihan Turna Sakaltaş’ın yer aldığı AK Parti heyeti, Tunceli’ye geldi. Vali Tuncay Sonel, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve AK Parti İl Başkanı Fatih Tek’in de eşlik ettiği heyet, askeri helikopterle Ovacık ilçesine gitti. Heyet, ilçeye bağlı Çakmaklı Köyü’nde yaşayan ve terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından önceden döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu iki çocuğunu yitiren Ekber ve Cevriye Güloğlu çiftini ziyaret etti. Ovacık karayolunda seyir halindeki bir otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düşerek hayatını kaybeden Engin Eroğlu’nun babası Ali İbrahim Eroğlu’nun da bulunduğu ziyarette heyet acılı ailelere taziye mesajlarını iletti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta anne Cevriye Güloğlu’nu teselli ederek, “Allah sabırlar versin. Sizlere cumhurbaşkanımızın selamını getirdik. Sizlerle beraberiz. Acınızı tazelemek istemeyiz ama sizleri de görmek istedik. Sabretmek zor ama sabredeceğiz. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Her iki aileye de ev alınıp, çocuklar adına park yapılacak
Ziyarette konuşan Vali Tuncay Sonel ise, “Ailenin rızasını alarak devletimizin katkılarıyla iki ailemize ev alacağız. Tunceli’de isterlerse orada Ovacık’ta isterlerse burada alacağız. Desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.
Vali Sonel, ayrıca Çakmaklı Köyü’nde Nupelda ve Ayaz Güloğlu anısına bir de çocuk parkı yaptıracaklarını dile getirdi. Heyet, taziye ziyaretinin ardından ilçe esnafını gezip,Munzur Gözeleri’ni de gördükten sonra ilçeden ayrıldı.

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti

AK Parti heyetinden Ovacık’taki acılı ailelere taziye ziyareti
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