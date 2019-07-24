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AK Parti heyetinden terör kurbanı kardeşlerin ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta başkanlığındaki heyet, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Leyla Şahin Usta: - "Milletvekillerimizle ailenin yanındayız, sizlerle beraberiz. O hainlere daha fazla fırsat vermeyeceğiz" - Tunceli Valisi Tuncay Sonel: - "Hiç kimse endişe etmesin, milletimizin de içi rahat olsun, o teröristler tek tek etkisiz hale getirilecek"

TUNCELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve beraberindeki heyet, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Çakmaklı köyünde yaşayan ailenin evine gelen Usta ve beraberindeki Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile milletvekillerinin de bulunduğu heyet, Güloğlu ailesi ve köylüler tarafından karşılandı.

Hayatını kaybeden çocuklar Ayaz ile Nupelda'nın annesi Cevriye Güloğlu ile babası Ekber Güloğlu'na başsağlığı dileyen Usta ve beraberindekiler, acılı aileyi teselli etti.

Usta, burada anne Cevriye Güloğlu ile yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine selam gönderdiğini belirtti.

Her konuda ailenin yanında olduklarını vurgulayan Şahin Usta, "Milletvekillerimizle ailenin yanındayız, sizlerle beraberiz. O hainlere daha fazla fırsat vermeyeceğiz. Valimiz, kaymakamımız ve il başkanlarımız burada. Sabretmek zor ama sabredeceğiz." dedi.

- "O teröristler tek tek etkisiz hale getirilecek"

Tunceli Valisi Tuncay Sonel de çocukların PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı yüzünden öldüğünü ve bunun hesabının sorulacağını belirterek şunları söyledi:

"İkisi de bizim evladımız, bizim ciğerimiz, bizim yavrumuz. Ama orada onu yapanların hepsini tek tek etkisiz hale getireceğiz. Burası artık huzur şehri oldu. Burada yaşayanlar, bizim bacımız, kardeşimiz, babamız, ninemiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, aile ile de görüştü. Hakikaten destek veriyor. Hiç kimse endişe etmesin, milletimizin de içi rahat olsun, o teröristler tek tek etkisiz hale getirilecek."

Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler için duaların okunduğu ziyarette, heyettekiler ayrıca köyde yaşayan çocuklara oyuncak armağan etti.

Ziyarete, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ile İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Kürşad Şenol, AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nihan Turna Sakaltaş, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ovacık Tunceli

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