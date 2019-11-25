AK Parti heyetinin Hakkari ziyareti

VAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya ve bazı AK Parti milletvekilleri Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde çeşitli programlara katıldı.

Kandemir ve Kaya ile beraberlerindekiler, ilk olarak Şemdinli Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve partililer tarafından karşılanan Kandemir ile Kaya, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kandemir, burada yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Saklı'yı kutlayarak, ilçeye hayırlı hizmetler yapmasını diledi.

AK Parti hareketinin başarı ya da başarısızlık üzerinden kendini tanımlayan bir siyasi parti olmadığını belirten Kandemir, çizgilerinin doğruluğuna, hakikat mücadelesine, adalet aşkına yaslandıklarını ve onun üzerinden kendilerini tanımladıklarını ifade etti.

Şemdinli'de vatandaşların kendilerine güvenerek belediye hizmetlerini emanet ettiğini vurgulayan Kandemir, şöyle konuştu:

"Esasında daha zor bir şeyin kapısını araladık. Hep beraber gerekeni yapıp bu zorluğun altından kalkacağımıza eminim. Birçok badireyi atlattık, çok şeyler başardık. Bizden önce kürsüye çıkan milletvekillerimizin tamamına yakınının Kürtçe konuşuyor olması bu teşkilatın altında çok kıymetli. 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' diyen, dinine, diline, ırkına, cinsiyetine bakmadan yürekten seven, ayırt etmeden sarılan, onlara hizmet etme aşkı yaşayan bir liderle beraber yol tutuyoruz. Bizlere sorumluluklar düşüyor. Bu bölgemizde siyaset yapan sizlere daha çok sorumluklar düşüyor. Siz bir siyaset dili üreteceksiniz. Kimseye tepeden bakmadan, hesaplaşmadan, ötekileştirmeden, yüreğini, aklını, bütün vatandaşlarımıza açıp insanları kazanacak bu partinin çatısı altına alacak bir siyaset dilini üreteceksiniz."