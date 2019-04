AK Parti Honaz'da 1 oyla kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde AK Parti ve CHP'nin seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine gerçekleştirilen sayımda, AK Parti adayı seçimi 1 oyla kaybetti.

Honaz'da AK Parti'nin seçim sonuçlarıyla ilgili İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası yeniden sayım işlemi sonucu 3 oy farkla geride kalan AK Parti'nin tutanaklardaki çelişkiler nedeniyle dün İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oylar tekrar sayıldı.

Sayım sonucu CHP adayı Yüksel Kepenek'e 9 bin 391, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 390 oy çıktı. Bu sonuçla CHP adayı Yüksel Kepenek, 1 oy farkla seçimi önde tamamladı.

- "Göreve başlamak istiyoruz"

Seçimi 1 oy farkla kazanan Yüksek Kepenek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın oyuna sahip çıkmayı her şeyden önemli gördüklerini belirterek, "Honaz'da seçimin galibi biziz. 5 günde 3 defa kazandık. Her türlü ayak oyunlarına rağmen kazandık. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim Honaz sevdamızı engelleyemeyecekler. Bir an önce mazbatamızı alıp göreve başlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.