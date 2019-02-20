AK Parti İBB Başkan Adayı Yıldırım, cenaze törenine katıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları kurucu üyesi Fatime Yılmaz'ın (51) cenaze törenine katıldı.

Öğlen namazını Maltepe Merkez Cumhuriyet Camisinde kılan Yıldırım, daha sonra rahatsızlığından dolayı vefat eden AK Parti İstanbul Kadın Kolları kurucu üyesi Fatime Yılmaz'ın cami avlusunda kılınan cenaze namazına katıldı.

Aileye başsağlığında bulunan Yıldırım, daha sonra tabutu omuzladı.

Cenaze törenine Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan ile AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci ve çok sayıda kişi katıldı.

Cami önündeki MHP seçim çadırını ziyaret eden Binali Yıldırım, bazı vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

