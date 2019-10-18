HABER

AK Parti, İBB’nin borçlanmasına onay verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

 İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) maaş, borç, vergi ve kamulaştırma gibi masrafları karşılayabilmek için bankalardan 700 milyon TL borç alacak.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) maaş, borç, vergi ve kamulaştırma gibi masrafları karşılayabilmek için bankalardan 700 milyon TL borç alacak. Borçlanma talebini, İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti grubu da kabul etti. Borçlanma ile belediye şirketlerine ait borç ödemeleri de dikkate alınacak.
Meclis Başkanvekili AK Parti'li Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığında toplanan İBB Meclisi, Finansman Müdürlüğü’nün borçlanma ile ilgili teklifini görüştü. 2019 yılı giderlerinin 22 milyar lira seviyesinde kalacağının, gelirlerin ise 17 milyar liranın altında gerçekleşeceğinin öngörüldüğü belirtilen teklifte, yurt içi bankalardan toplam 700 milyon TL borç alınmasına onay verilmesi istendi.
İBB Meclisi söz konusu borçlanma teklifini oy birliğiyle kabul etti. AK Parti grubunun borçlanma teklifine evet oyu verip vermeyeceği merak konusuydu.
Meclisin kabul ettiği teklifle ilgili raporun sonuç bölümünde şöyle denildi:
"İBB’nin nakit ihtiyacının karşılanması için yurt içi bankalardan toplam 700 milyon TL borçlanma yapabilmesine karar verilmesi, borçlanmanın zaman, miktar ve şartlarının belirlenmesi konusunda İBB Başkanına yetki verilmesi hususu, belediye iştiraklerinin esasen belediye hizmetlerini yerine getirmesi sebebiyle İBB İştirakinin doğal gaz tedariki ile ilgili kuruma olan borcu başta olmak üzere tüm İBB iştiraklerinin borçlarının da ödeme planlamasında dikkate alınması hassasiyetini belirterek ve ilgili mevzuatlardaki şartların yerine getirilmesi kaydı ile uygun görülmüştür."
İBB Meclisi ayrıca Esenler Belediyesi’nin teklifi üzerine, 2016 yılında İBB ile Esenler Belediyesi arasında imzalanan ortak hizmet protokolünün iptalini de kabul etti.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Şemdinli'de, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşüŞemdinli'de, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kırıkkale’deJandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kırıkkale’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güvenlik uzmanlarından Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası flaş açıklamalar

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede sessizlik hakim!

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede son durum

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

23 ilde dev operasyon! Çoğu aktif görevde...

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

'Türkiye hedeflerine ulaşmıştır'

ABD-Türkiye görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Kritik görüşmede Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.