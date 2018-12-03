AK Parti için gündemi sarsacak iddia: ‘Beratçılar’, ‘Soylucular’ ve ‘Bilalciler’ krizi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na adaylığı ile bir kez daha su yüzüne çıktığı konuşulan AK Parti’deki ekip çekişmesinin, partide rahatsızlık yarattığı iddia edildi. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre; önceki yıllarda “gençler” ve “ak saçlılar” olarak yaşanan, ancak çok büyük soruna neden olmayan ekipleşmeler, son yıllarda parti kadroları, politikaları ve kararlarında etkili olma çekişmesine dönüşmesi nedeniyle krizleri de beraberinde getiriyor. KÜÇÜK GRUPLAŞMALAR DA VAR Parti içinde ekipler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başını çektiği ‘Beratçılar’, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı olan ‘Soylucular’ ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın etkili olduğu ‘Bilalciler’ olarak adlandırılan 3 ana ekip bulunuyor. Bu ana ekiplerin altında da yeni küçük grupların oluşmaya başladığı kaydediliyor. Ekip çekişmelerinin partiye zarar verdiğini belirten bazı partililer, “Bu iyiye gidiş değil, partiye zarar verir” değerlendirmesi yapıyor.

Bakan Albayrak’ın İstanbul ilçe aday listesi ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde etkin olmak istemesi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın buna karşı çıkması nedeniyle ortaya çıkan, daha sonra yapılan görüşmelerle ‘şimdilik’ aşılan kriz, ekipleşmeden kaynaklanan sıkıntıyı yeniden gün yüzüne çıkardı. Parti kulislerinde, son dönemde daha belirgin hale gelen ekipleşmeler ve partiye yansımalarıyla ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor: ALAN GENİŞLETME Erdoğan nezdinde kulis: Partinin ilk kuruluşunda yer alan ve ‘ak saçlılar’ olarak nitelendirilen parti yöneticisi, bakan ve milletvekilleri ile gençler arasında zaman zaman karşılıklı açıklamalarla tırmanan, ancak karar süreçlerini etkileyecek büyük krizlere yol açmayan çekişme, son yıllarda keskin bir rekabet ve üstünlük sağlama çabasının gözlendiği ekipleşmelere dönüştü. Ekipler arasında parti kadrolarının belirlenmesi, politika ve kararların alınmasında zaman zaman karşılıklı yıpratmaya kadar varan ‘güç savaşı’na neden oluyor. Her ekip, milletvekili aday listesinden il ve ilçe başkanları ile belediye başkan adaylarının belirlenmesine kadar pek çok konuda kendi alanını genişletmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde yoğun kulis faaliyeti yürütüyor.