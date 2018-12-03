HABER

AK Parti için gündemi sarsacak iddia: ‘Beratçılar’, ‘Soylucular’ ve ‘Bilalciler’ krizi

SEÇİM HABERLERİ  | 03.12.2018 07:53 | Son Güncelleme

Yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de İstanbul adayının henüz açıklanmamasının arkasında bir kutuplaşma sorununun olduğu iddia ediliyor. Kulislerde ‘Beratçılar’, ‘Soylucular’ ve ‘Bilalciler’ olarak bölünen grupların sıkıntı yarattığı, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın da bazı atamalarda etkili olduğu konuşuluyor.

AK Parti için gündemi sarsacak iddia: ‘Beratçılar’, ‘Soylucular’ ve ‘Bilalciler’ krizi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na adaylığı ile bir kez daha su yüzüne çıktığı konuşulan AK Parti’deki ekip çekişmesinin, partide rahatsızlık yarattığı iddia edildi. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre; önceki yıllarda “gençler” ve “ak saçlılar” olarak yaşanan, ancak çok büyük soruna neden olmayan ekipleşmeler, son yıllarda parti kadroları, politikaları ve kararlarında etkili olma çekişmesine dönüşmesi nedeniyle krizleri de beraberinde getiriyor.

KÜÇÜK GRUPLAŞMALAR DA VAR

Parti içinde ekipler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başını çektiği ‘Beratçılar’, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı olan ‘Soylucular’ ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın etkili olduğu ‘Bilalciler’ olarak adlandırılan 3 ana ekip bulunuyor. Bu ana ekiplerin altında da yeni küçük grupların oluşmaya başladığı kaydediliyor. Ekip çekişmelerinin partiye zarar verdiğini belirten bazı partililer, “Bu iyiye gidiş değil, partiye zarar verir” değerlendirmesi yapıyor.

Bakan Albayrak’ın İstanbul ilçe aday listesi ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde etkin olmak istemesi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın buna karşı çıkması nedeniyle ortaya çıkan, daha sonra yapılan görüşmelerle ‘şimdilik’ aşılan kriz, ekipleşmeden kaynaklanan sıkıntıyı yeniden gün yüzüne çıkardı. Parti kulislerinde, son dönemde daha belirgin hale gelen ekipleşmeler ve partiye yansımalarıyla ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

ALAN GENİŞLETME

Erdoğan nezdinde kulis: Partinin ilk kuruluşunda yer alan ve ‘ak saçlılar’ olarak nitelendirilen parti yöneticisi, bakan ve milletvekilleri ile gençler arasında zaman zaman karşılıklı açıklamalarla tırmanan, ancak karar süreçlerini etkileyecek büyük krizlere yol açmayan çekişme, son yıllarda keskin bir rekabet ve üstünlük sağlama çabasının gözlendiği ekipleşmelere dönüştü. Ekipler arasında parti kadrolarının belirlenmesi, politika ve kararların alınmasında zaman zaman karşılıklı yıpratmaya kadar varan ‘güç savaşı’na neden oluyor. Her ekip, milletvekili aday listesinden il ve ilçe başkanları ile belediye başkan adaylarının belirlenmesine kadar pek çok konuda kendi alanını genişletmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde yoğun kulis faaliyeti yürütüyor.

Sümeyye atamalarda etkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, damadı Berat Albayrak’ı 2011 seçimlerinde milletvekili yapıp ardından kabineye almasıyla birlikte parti içinde ‘Beratçılar’ olarak adlandırılan ekip oluşmaya başladı. Daha sonra partiye katılan Süleyman Soylu da ilk yıllarda bu ekip içinde yer aldı. Beratçılarla yolunu ayıran Soylu, İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte kendine bir alan oluşturdu. Albayrak ile Soylu arasında zaman zaman yaşanan tartışma ve rekabet kamuoyuna da yansıyor. En son “omuz atma” görüntüleriyle gündeme gelen ikili, daha sonra verdikleri pozla “aramızda sorun yok” mesajı vermeye çalışmıştı. Beratçılar ve Soylucular’dan etkili olan diğer ekibin başını Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan çekiyor. Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın da bazı atamalarda etkili oluyor.

Davutoğlu ekibi etkisiz: 3 ekibin dışında partide hem bu ekiplerden biriyle bağlantılı hem de kendi içinde küçük gruplar da oluşmaya başladı. Bu gruplar karar süreçlerinde şimdilik etkili olmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözüne girerek alanlarını genişletmeye çalışıyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ise artık partide bir etkisinin kalmadığı kaydediliyor. Davutoğlu’na yakın pek çok isim ya milletvekilliğine yeniden aday olmamış ya da aday gösterilmemişti.

'Soyunmayacağım' demişti! Türkiye aşığı güzel sözünü tutamadı'Soyunmayacağım' demişti! Türkiye aşığı güzel sözünü tutamadı
"Kesinleşen adaylar" diyerek isim isim yazdı! "Kesinleşen adaylar" diyerek isim isim yazdı!
İYİ Parti'den seçim çıkışı: Sürpriz isimlerle karşılaşacağız!İYİ Parti'den seçim çıkışı: Sürpriz isimlerle karşılaşacağız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 ak parti Bilal Erdoğan Süleyman Soylu Berat Albayrak erdoğan

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Hadise'den şaşırtan aşk itirafı! 'Ben artık aşka inanmıyorum'

O Ses Türkiye'de Hadise'den şaşırtan aşk itirafı! 'Ben artık aşka inanmıyorum'

Erdoğan'dan Arjantin ziyareti sonrası flaş açıklama: Gerekirse BM'yi devreye sokarız

Erdoğan'dan Arjantin ziyareti sonrası flaş açıklama: Gerekirse BM'yi devreye sokarız

Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili flaş iddia! Öldürülme sebebi bu olabilir

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili flaş iddia! Öldürülme sebebi bu olabilir

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

İstanbul için 'Abdullah Gül' bombası! Tansiyon yükselecek

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Anket sonuçları tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Okuyucu Yorumları 12 yorum
ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMA BAK ŞAKA GİBİ MİLLET AÇLIKTAN SÜRÜNÜYO BUNLAR İT DALAŞINA GİRMİŞ ARALARINDA
ve tosun paşa akp yi 3 e böler, evlat, yaver ve küçük enişte
hic kimseyi birbirine kırdıramadınız şimdide bilal'lemi deniyorsunuz sansinizi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 Mart öncesi Ankara'yı sallayacak iddia: Seçimi kazanmak için

31 Mart öncesi Ankara'yı sallayacak iddia: Seçimi kazanmak için

'CHP'nin kesinleşen adayları'nı duyurdu! İsim isim yazdı

"Kesinleşen adaylar" diyerek isim isim yazdı!

İYİ Partili Seymen'den seçim çıkışı: Sürpriz isimlerle karşılaşacağız!

İYİ Parti'den seçim çıkışı: Sürpriz isimlerle karşılaşacağız!

AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek!

AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek!

MHP yerel seçim için 50 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte isim listesi

50 belediye başkan adayı daha açıklandı! İşte isim listesi

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.