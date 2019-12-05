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AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısı arttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 17:28 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısının arttığını söyledi.AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “AK Parti iktidarlarının kararlı mücadelesiyle gerçek manada seçme ve seçilme hakkımız tüm kadınlarımıza 7 Haziran 2015 tarihinde verilmiştir.

AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısı arttı

AK Parti MKYK üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısının arttığını söyledi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “AK Parti iktidarlarının kararlı mücadelesiyle gerçek manada seçme ve seçilme hakkımız tüm kadınlarımıza 7 Haziran 2015 tarihinde verilmiştir. AK Parti iktidarına kadar yüzde 4.4 olan Meclisteki kadın oranımız AK Parti iktidarlarından sonra 17.4’e yükselmiştir” dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün birçok Avrupa ülkesinde seneler önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiğini fakat daha sonra kadınların başörtülerinden dolayı siyasetten mahrum bırakıldığını dile getiren Ban, “Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden birçok ülkeden yıllar önce rahmet ve minnetle andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlarımıza seçim ve seçilme hakkı verilmişti. Ancak gelin görün ki çok uzunca bir süre kadınlarımızın inançları gereği örttükleri başörtüden dolayı siyasetten ve meclisten mahrum edilmişlerdir. AK Parti iktidarlarının kararlı mücadelesiyle gerçek manada seçme ve seçilme hakkımız tüm kadınlarımıza 7 Haziran 2015 tarihinde verilmiştir. AK Parti iktidarına kadar yüzde 4.4 olan Meclisteki kadın oranımız AK Parti iktidarlarından sonra 17.4’e yükselmiştir” diye konuştu.

"Kadın özne haline geldi"
AK Parti iktidarında kadının siyasette özne konumuna geldiğini kaydeden Ban, “Her manada, özellikle siyasette kadının özne haline gelmesini sağlayan özellikle biz başörtülü kadınların Mecliste var olabilmesi için kararlılıkla mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyor ve milli mücadeleden bugüne kadar şehit olan tüm kadınlarımızı da rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısı arttı

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