AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy istifa etti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde İzmit Belediye Başkanlığı’nın Millet İttifakı adayı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından kazanılmasının sorumluluğunun kendisine ati olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, görevinden istifa etti. İstifasını açıklayan Eryarsoy, “İzmit Belediye Başkanlığını kaybetmenin sorumlusu aranmaktaydı. Teşkilatın başı olarak bu sorumluluk bana aittir” dedi.

AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini söyledi. AK Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Eryarsoy’un yanı sıra, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, ilçe başkanları ve parti teşkilatı üyeleri katıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kocaeli’de elde edilen başarının da başarısızlıkların da sorumluluğunun kendisine ait olduğunu söyleyen Eryarsoy, kuruluşundan beri görev aldığı AK Parti’nin Kocaeli İl Başkanlığı görevinden, İzmit Belediye Başkanlığı’nın Millet İttifakı adayı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından kazanılmasının sorumluluğunu kendinde bulduğunu ifade ederek istifa ettiğini kaydetti. İstifasını AK Parti Genel Merkezi’ne sunduğunu kaydeden Eryarsoy, “Kuruluşundan itibaren millete hizmet yolunda gönül verdiğim ve teşkilatlarında görev aldığım partimde 2003 yılında İl yönetim kurulu üyesi olarak aktif göreve başladım. 2004-2006 yılları arasında seçim işleri başkanı, 2009 yılında hakla ilişkiler başkanı, 2009-2012 yıllarında il yönetim kurulu üyesi, 2015-2018 yılları arasında seçim işleri ve teşkilat başkanı olarak görev aldım. 2018 yılındaki 6. Olağan Kongresi sonrasında siyasi ve hukuki işleri başkanı olarak görev aldım. İl Başkanımız Şemsettin Ceyhan’ın milletvekili aday adayı olması sonrasında boşalan İl Başkanlığına Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Temmuz 2018 tarihli ataması ile il başkanı olarak görev aldım” dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Güney Amerika’da Türk dizi furyası

“İzmit Belediye Başkanlığı seçimindeki başarısızlık benimdir”

Seçimlerde İzmit Belediyesi’nde elde edilen başarısızlığın kendisine ait olduğunu belirten Eryarsoy, “Partide görev yaptığım sürece ne milletvekilliğini ne belediye başkanlığı ne de meclis üyeliğine aday olmadım. Hep teşkilat kademesinde kalmayı tercih ettim. İl Başkanı olarak görev yaptığım süre içerisinde Kocaeli’nde 2 seçimi teşkilatımız ile birlikte yönettik. 24 Haziran seçimlerini yüzde 58,9’luk rekor oranla tamamladık. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yapılan en muhteşem mitinglerinden birisine imza attık. Büyükşehir ve 12 ilçemizde oylarımızı artırdık. 11 ilçede ve büyükşehirde milletimizin teveccühü ile il başkanlığını kazandık. İzmit Belediye Meclisini çoğunlukla kazanmamıza rağmen maalesef belediye başkanlığını kazanamadık. Victor Hugo’nun, ‘Kimse dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmaz, gemiyi limana getirip getirmediğine bakar’ dediği gibi 31 Mart seçimlerinde yapılan değerlendirmelerde İzmit Belediye Başkanlığını kaybetmenin sorumlusu aranmaktaydı. Teşkilatın başı olarak bu sorumluluk bana aittir. 11 ilçede ve büyükşehirde ki başarı hepimizin, İzmit Belediye Başkanlığı seçimindeki başarısızlık benimdir. Sorumluluğun bilincinde olan birisi olarak genel merkezimize istifa talebimi ilettim ve bu talebim kabul edildi” diye konuştu.