AK Parti İl Başkanı: AK Parti, MHP'yi kendi içinde minimize etti

AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler’in Cumhur İttifakı kapsamında 31 Mart seçimlerine gidilen MHP hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. MHP ile yapılan ittifaka ilişkin eleştirilerin gereksiz olduğunu AK Parti’nin, MHP’yi kendi içinde minimize ettiğini söyleyen Güler, MHP’nin eski MHP’lilikten çıktığını ve AK Parti’nin politikalarını desteklediğini söyledi.

"MHP'NİN TÜRKİYE İDDİASI YOK"

Sosyal medyada yer alan videoya göre AK Parti Bingöl İl Başkanlığı Binası’nda partililere ve yerel basına hitap eden Güler'in açıklamaları şöyle:

”AK Parti'nin MHP ile imtihanı söz konusu değildir. Zaten AK Parti MHP'yi kendi içinde minimize etmiş. Eski MHP'lilikten de çıktı, o haşin faşizan söylemlerden çıktı. Şu anda AK Parti'nin tüm projelerine destek veren, AK Parti'yi uluslararası arenada savunan, dış politikamızı destekleyen bir parti ve bu partinin Türkiye iddiası yok. İktidar olma şansı var mı MHP'nin? Yok. Cumhurbaşkanı, devlet başkanı seçme şansı var mı? Yok. Peki MHP sana destek veriyor, destek verme deme şansın var mı? O da yok.”

