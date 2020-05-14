AK Parti İl Başkanı Ay'dan Adana için sivrisinek uyarısı!

AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Ay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile ilgili eleştirilerde bulundu. Başta Devlet Bahçeli Köprüsü olmak üzere yarım kalan tüm köprü inşaatlarının tamamlanması gerektiğini vurgulayan Ay, "Bu konuyla ilgili olarak çıkmış olduğunuz bir televizyon programında; bu köprüyü 350- 400 milyon TL gibi bir rakama biteceğinizi ve bunun için de bütün hazırlıkların yapıldığını, ama bu salgından dolayı da bunu yapamadığınızı söylediniz. Bu tamamen ‘şüyu-u, vuku-undan beter’ hale getiriyorsunuz. Peki sorarız 300-400 milyon planlama yapan bir belediye salgın olduğu için köprüye harcamadığı parayı nereye harcadı?" dedi.

'EVLERİNE ATEŞ DÜŞMÜŞ İŞÇİLERLE ALAY ETTİNİZ'



Zeydan Karalar'ın 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce her platformda belediyeden tek bir işçi çıkarmadığını söylediğini hatırlatan Başkan Ay, "Geçtiğimiz ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’nda bu işten çıkardığınız yaklaşık 3 bin işçiye, sisteminizde işçilerin bilgileri kayıtlı olduğu için mesaj yoluyla bayramlarını kutlayarak tabiri caizse evlerine ateş düşmüş işçilerle alay ettiniz. Çıkardıkları işçilerin daha vebali boyunlarında iken gidiyorlar TEMSA’da, İncirlik’teki meselede ‘işçi dostu’ gibi görünerek siyasi popülizm yapıyorlar. Bu doğru bir tavır değildir. Siz işçileri çıkarıyorsunuz, siz işçileri önemsemiyorsunuz. Ama tutup ‘Biz işçi dostuyuz’ diyorsunuz" diye konuştu.