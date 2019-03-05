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AK Parti İl Başkanı: Ayak oyunlarına bir kere daha rest çekeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beykoz ve Sultangazi’de aday ve proje tanıtım toplantılarına katıldı.

AK Parti İl Başkanı: Ayak oyunlarına bir kere daha rest çekeceğiz

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beykoz ve Sultangazi’de aday ve proje tanıtım toplantılarına katıldı. Yoğun tezahüratlar eşliğinde konuşma yapan Şenocak, "Cumhur İttifakı olarak Allah’ın izniyle her türlü kumpasa, her türlü ayak oyunlarına bir kere daha rest çekeceğiz" dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beykoz ve Sultangazi’de aday ve proje tanıtım toplantılarına katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ile Vedat Demiröz, milletvekilleri, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP’den birçok isim katıldı.

“ADINA MİLLET DİYORLAR MİLLETLE ALAKASI OLMAYAN İŞLER YAPIYORLAR”

Seçim çalışmaları kapsamında aday ve proje tanıtım toplantısında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Biz 31 Mart akşamı Allah nasip ederse Beykoz’da yeni bir zaferi yaşayacağız. Beykoz’da yeni oy rekorları kıracağız. Birileri istediği kadar oyunlar çevirsin, istedikleri kadar birleşmeler yapsın; biz bu süreçte ruhumuzu ortaya koyduğumuz Cumhur İttifakı ile beraber Allah’ın izniyle her türlü kumpasa, her türlü ayak oyunlarına bir kere daha rest çekeceğiz. Adına millet diyorlar, milletle alakası olmayan işler yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyişiyle çöp, çukur ve çamur zihniyetiyle hareket eden bir ittifak oldular” dedi.

"MİLLETİN GÖNLÜNE DOKUNDUK"

Vatandaşların yoğun tezahüratları eşliğinde konuşmalarına devam eden Şenocak, “Bizler bugüne kadar yapmış olduğumuz belediyecilik anlayışıyla hem genel hem de yerelde vermiş olduğumuz başarılı hizmetlerle milletin takdirini topladık. Demek ki milletin gönlüne dokunacak işler yaptık. Hep milletin yanında olduk ve milletin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz sayın Cumhurbaşkanımızın çizgisi doğrultusunda bugüne kadar yapmış olduğumuz başarılı çalışmaları bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz” diye konuştu.

“4 MİLYON 200 BİN HANEYİ ZİYARET EDECEĞİZ”

Yerel seçimin hizmetin en önemli noktası olduğunu ifade eden İl Başkanı Şenocak, “Geçmişten bugüne değerlendirdiğiniz zaman zaten bu hizmet farkını görüyorsunuz. Kapı kapı dolaşacağız. Tüm teşkilatımızla birlikte İstanbul’da yaklaşık 4 milyon 200 bin haneye tek tek gireceğiz. Çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmamak için gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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