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AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak'tan İBB önünde eylem yapan işçilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

Mehmet DEMİRKAYA-İSTANBUL DHA- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak'tan İBB önünde eylem yapan işçilere destek

Mehmet DEMİRKAYA-İSTANBUL DHA- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB binası önündeki işçileri ziyaret etti.
Şenocak ve Göksu bir süre işçilerle sohbet etti. Bu sırada işten çıkarılan işçilerden Hasan Zengin baygınlık geçirdi. Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Zengin hastaneye kaldırıldı. İşçilerle görüştükten sonra gazetecilere açıklama yapan Şenocak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
Kılıçdaroğlu'nun durumu gözden geçirmesi gerektiğini belirten Şenocak, "Seçim öncesinde vermiş olduğu namus ve şeref sözünün ne kadar değer taşıdığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Buradaki mağdur olan kardeşlerimizin de sesini duymasını istiyoruz. Burada bir çok kardeşimizin hayalleri var. Okullar açılacak. Doğum yapacak kardeşlerimiz var. Hastası olan kardeşlerimiz var. Bu arkadaşların yarınlarla ilgili hedeflerini, hayallerini suiistimal edemeyiz. Bir çırpıda bir mesajla beraber insanların geleceğine ipotek koyup kıyım yapamayız. Yapmamalılar. Biz diyoruz ki verdiğiniz sözleri yerine getirin ve biz de AK Parti grubumuzla beraber bu sürecin yakinen takipçisi olacağımızı ve mağdur olan kardeşlerimizin hem hukuki hem de insani noktada bu arkadaşlarımızın yanında olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak'tan İBB önünde eylem yapan işçilere destekAK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak'tan İBB önünde eylem yapan işçilere destekAK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak'tan İBB önünde eylem yapan işçilere destekAK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak'tan İBB önünde eylem yapan işçilere destek

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