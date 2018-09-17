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Ak Parti İl Başkanı Çetinbaş'ın iş yerine ateş eden kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş'a ait mobilya mağazasına pompalı tüfekle ateş eden Mustafa Üçpınar, mahkemece tutuklandı.

Ak Parti İl Başkanı Çetinbaş'ın iş yerine ateş eden kişi tutuklandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş'a ait mobilya mağazasına pompalı tüfekle ateş eden Mustafa Üçpınar, mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen cuma gecesi, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın mağazasına tüfekle ateş edildi. İş yerinin camları kırılırken, saldırganlar kaçtı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarından saldırının, 43 BA 989 plakalı minibüste bulunanlar tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Ekipler, minibüsün sahibi H.A. ve oğlu U.A. ile sürücü F.D.'yi yakaladı. Şüpheliler, mağazaya ateş eden kişinin minibüste bulunan Mustafa Üçpınar olduğunu söyledi. Üçpınar da polis ekiplerince yakalandı. Mustafa Üçpınar'ın sorgusunda daha önce de özel hastane ile fabrikaya ateş ettiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Üçpınar, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Diğer şüpheliler H.A., U.A. ve F.D. ise serbest bırakıldı.
'KORKUTMAYA NİYETLERİ VARSA BEYHUDE GAYRETLER'
AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiç görmediğim, tanımadığım, kendisinin de beni tanımadığını düşündüğüm, netice itibarıyla kukla olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi isnatla bir saldırıdır. Eğer gözdağı vermeye, korkutmaya niyetleri varsa beyhude gayretler bunlar, korkmayız. Bizi doğru bildiğimiz yoldan ayıramazlar, memlekete hizmet etme sevdasındayız. Emniyetimiz çok başarılı bir çalışma operasyon ile şüphelileri öğle saatlerine varmadan yakaladı. Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

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