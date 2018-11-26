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AK Parti il başkanı ilçe adayları 10 güne kadar açıklanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA) AK Parti Kahramanmaraş il başkanı Ömer Oruç Bilal Depgici, ilçe belediye başkan adaylarının 10 güne kadar açıklanacağını söyledi.

Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA) AK Parti Kahramanmaraş il başkanı Ömer Oruç Bilal Depgici, ilçe belediye başkan adaylarının 10 güne kadar açıklanacağını söyledi. Ak Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya milletvekilleri ile birlikte katılan Ömer Oruç Bilal Depgici, yeni dönemde aday gösterilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. İlçe başkan adaylarının 10 güne kadar açıklanacağını belirten Depgici, şöyle dedi Kahramanmaraş'ta büyükşehirle birlikte 106 aday adayı müracaat etmişti. Büyükşehir belediyemizde bir aday değişikliği oldu ve bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür ediyorum. Bayrak el değiştiriyor ve daha iyi hizmetler oluşması için hizmet yarışına giriliyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hayrettin Güngör olarak açıklandı. İlçe belediye başkan adaylarımız da 10 güne kadar açıklanacaktır. Kimler aday olursa bizler onlarla beraber yol yürüyeceğiz.

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