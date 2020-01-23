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AK Parti İl Başkanı Özcan: "Ankaralıların yararına olacak önergelerin yüzde 95'ine 'evet' oyu verdik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Özcan: "Ankaralıların yararına olacak önergelerin yüzde 95'ine 'evet' oyu verdik"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı olarak Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde, Ankaralıların yararına olacak önergelerin yüzde 95'ine "evet" oyu verdiklerini söyledi.

Özcan, İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Ankara il teşkilatı olarak kongre hazırlıklarını sürdürdüklerini anlattı.

Şubatta ilçe teşkilatlarının kongrelerini yapmayı planladıklarını, il kongresini ise sonbahar aylarına doğru yapacaklarını bildiren Özcan, "Büyük kongremizi de inşallah 2021 yılının başlarında gerçekleştirip kongre sürecini taçlandırmış olacağız. Kongre süreçlerini AK Parti'nin ruhuna yakışır bir şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.

Özcan, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki üyelerinin, Ankaralıların yararına olan çalışmalara destek verdiğini ifade eden Özcan, şöyle devam etti:

"Hayır' oyu kullandığımız önergeler ise seçim öncesi suya indirim vaadinde bulunan Sayın Mansur Yavaş'ın, seçim sonrası zam yapmayı içeren teklifi ve önceki dönem partimizin belediye başkanı Mustafa Tuna tarafından 1 lira olarak düzenlenen otopark ücretleri. Yavaş, ısrarla otoparklara zam yapmak istedi, gruplarımız da ret oyu kullandı. Bizler Ankaralıların yararına olacak önergelerde ve başkanlık yazılarında yüzde 95 oranında 'evet' oyu kullandık."

- "Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin şirketleri ve genel müdürlükleri arasındaki iç borcunun 5 milyar 561 milyon, dış borcunun ise 3 milyar 257 milyon 924 bin olduğuna dikkati çeken Özcan, Mansur Yavaş'ın 9 ayda Meclis'ten 2 milyar 672 milyonluk borçlanma yetkisi istediğini öne sürdü.

Özcan, "9 aylık süreçte Ankara'da bir tane park yapılmadı. Trafik yatırımları ve asfalt tamiratları yapılmadı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesinin 3 santimetrelik karla mücadelede sınıfta kalmış olduğunu görüyoruz." dedi.

Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık ve bazı partililer de katıldı.

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