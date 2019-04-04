AK Parti İl Başkanı Şengül’den CHP’li Uygur’a sert tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Torbalı Belediye Başkanı seçilen CHP’li İsmail Uygur’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf etiği sözlere sert yanıt verdi. Şengül, “Sen önce haddini bil. Seni besleyenlere mi, uşaklığını yaptıklarına mı güveniyorsun? Kandil’e diyet borcunu mu ödüyorsun? ” dedi.

Torbalı Belediye Başkanı seçilen CHP’li İsmail Uygur’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösteren Şengül, ” “Terbiyesiz adam, sen önce haddini bil. Sen, hangi çap ve boyla böyle konuşuyorsun? Sen git, ilçene nasıl hizmet edeceğinin derdine düş. Senin beynin ve kapasiten Cumhurbaşkanımız hakkında konuşmaya yetmez. İki kelimeyi bir araya getirmekten acizsin, bir de Cumhurbaşkanımız hakkında haddin olmayan cümleler kuruyorsun. Bunlar senin kurabileceğin cümleler değil. Sana bunları hangi hainlerin söylettiğini çok iyi biliyoruz. Senin arkanda duran Kandil’den mi cesaret alıyorsun? Sen de birileri gibi sırtını terör örgütlerine mi dayadın? Ama sen ve seni besleyenlerin hepsi de gelse, Cumhurbaşkanımızı size yedirmeyiz” dedi.

