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AK Parti İl Başkanı Şenocak: İstanbul'da sonuç Ak Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır" dedi.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Şenocak açıklamasında "İstanbul’da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun fazlasıyla mevcut. Biz bunu ispat etmeye hazırız" ifadelerini kullandı. Şenocak, "Daha önce de söylediğimiz gibi İstanbul’da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım’dır" ifadesini kullandı.

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