- AK Parti İl Başkanı Şenocak: İtirazlarımızı 39 ilçe seçim kuruluna teslim ettik

Ümit UZUN- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız seçim sonucuna yönelik tespit ettiğimiz usulsüzlükler de dahil olmak üzere tüm itirazlarımızı 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda elinde dosyayla açıklama yapan Şenocak, seçim sonuçlarıyla ilgili çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini belirterek, itirazlarının esaslarını 3 madde halinde sıraladı. "MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ"

Birinci madde olarak maddi hataların düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Şenocak, “Üzülerek belirtmeliyim ki, oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit ettik. Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasındaki fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir" diye konuştu.

“2 BİN 675 OY YSK'DA SIFIR OLARAK GÖZÜKÜYOR"

Elindeki dosyayla ilgili bilgilendirme yapan Şenocak, “Bir önceki toplantıda yapmış olduğumuz cetvellerle diğerlerinin tutmaması noktasında, bugün tekrar farklı bir dosyayla alakalı özellikle sizi bilgilendirmek istiyorum. Bir kısım tespit etmiş olduğumuz, özellikle cetvelde görüleceği üzere Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım bey, 153 oy almış sandık numarası 3299. Bu cetvelin sandık sonuç tutanağına geçişi daha öncelerinde. Bir önceki toplantıda biraz farklılık gösteriyordu kaymalar vesaire. Daha ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Burada sandık sonuç tutanağında Binali Yıldırım beyin almış olduğu 2106 numaralı dosyadan bahsediyorum. Burada Binali Yıldırım beyin sandık sonuç tutanağına 127 olarak işlenmiş, aynı şekilde cetvele de 127 olarak işlenmiş. Ama burada bir farklılık var. İlçe seçim kurulunda bu verileri giren memurlar ya da görevliler kimse, bu verileri sadece sıfır olarak kayda girmişler. Şu anda bizim bu şekilde bir kısım tespit ettiğimiz, yaklaşık 2 bin 675 oydan bahsediyorum. Şuanda bunlar YSK'da sıfır olarak gözüküyor" şeklinde konuştu.

"SÜRECİN EN ADİL ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Gerekli hukuki süreci başlatacaklarını da belirten Şenocak, “Bakın burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa, bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktada ne yapılması gerekiyorsa, bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz ve uygulayacağız. Çünkü bizim bu süreç içerisindeki tüm oy kullanan seçmenlerimiz hakkını, hukukunu koruyacak, sürecin en adil bir şekilde yönetilmesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü her bir kardeşimizin her bir vatandaşımızın oyunun biz kıymetli olduğunu düşünerek, bu sürece de onların oyu hakkında daha doğru bir şekilde sahip çıkmamız lazım. Bu süreci yönetme noktasında ilçe seçim kurulunu daha gayretli olmaya bir kez daha davet etmiş olayım" dedi. “GEÇERSİZ OYLARIN YENİDEN SAYILMASI"

İkinci madde olarak geçersiz oyların yeniden sayılması olduğunu söyleyen Bayram Şenocak, “Daha önce de belirttiğimiz gibi seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız. Seçim kanunun değişmesiyle ilk defa bu seçimde muhtarlık pusulaları dahil tüm oy pusulalarının tek zarfa konulması usulü uygulanmıştır. Bu yeni durumda zarfın içerisindeki bir pusulanın eksikliği veya fazlalığı ve buna benzer durumlar sebebiyle binlerce oyun geçersiz sayıldığını tespit etmiş durumdayız. İstanbul'daki 31 bin124 sandıkta geçersiz oyların diğer oy pusulalarından farklı olarak Büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması da tespit ettiğimiz önemli bir başka husustur. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı geçersiz oyların açılarak yeniden sayılmasından rahatsızlığını açıkça ifade etmiştir. Oysa demokrasilerde asıl olan, şeffaflık vatandaşımızın 1 oy dahi olsa hakkının korunmasıdır. Bundan çekinmemesi gerekirken bu tepkiyi vermesi oldukça manidar bir durumdur" ifadelerini kullandı.