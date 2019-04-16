AK Parti İl Başkanı Şenocak: “Mazbatanın YSK’nın değerlendirmesi bitene kadar verilmemesini talep ettik”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “İl Seçim Kuruluna biraz önce yaptığımız müracaatla dönemin daha şeffaf bir şekilde kamuoyunun süreci daha iyi analiz edebilme adına mazbatanın Yüksek Seçim Kurulu’nun değerlendirmesi bitene kadar verilmemesini talep ettik. Takdir İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulunda” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim sürecine yönelik AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu. YSK’ya yapılan itirazlarla ilgili değerlendirmede bulunan Bayram Şenocak, itiraz sonuçları açıklanana kadar İl Seçim Kurulundan mazbatanın düzenlenmemesi konusunda başvuruda bulunduklarını söyledi. İtiraz haklarını kullandıklarını ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Bugün 298 sayılı kanunun 130. Maddesi uyarınca bize verilmiş hakkı kullanarak 31 Mart 2019’da gerçekleştirdiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptali ve yenilenmesi konusunda Yüksek Seçim Kuruluna dilekçemizi vermiş olduk. Bununla beraberde şimdide kanunun bize vermiş olduğu hakka dayanarak İl Seçim Kuruluna YSK’nin bu vermiş olduğumuz dilekçedeki. Tüm sonuçlar açıklanana kadar İstanbul’daki mazbatanın düzenlenmemesi noktasında il seçim kuruluna itirazımı gerçekleştirdik. Kanunun bize tanımış olduğu hakkı kullanarak böyle bir talepte bulunduk. Şimdi Yüksek Seçim Kurulunun vereceği karara kadar İstanbul’daki mazbatanın düzenlenmemesini il seçim kurulundan talep etmiş olduk. Maltepe’de şu anda sayımı devam eden bir ilçe, bununla ilgili ne zaman biteceği belli değil. Bittikten sonra olur ya birleşme tutanağına bu anlamda neticeye bağlanma adına bizde bu sürecin daha şeffaf yönetilebilmesi anlamında bizim itirazımızı YSK’ya vermiş olduğumuzun sonucu görülene kadar biz de diyoruz ki, kanunun bize vermiş olduğu kanunu kullanma adına daha şeffaf bir dönem yaşanması için mazbatanın bu süreç içerisinde düzenlenmemesini talep ettik. YSK bu noktada süreç içerisinde yapacağı değerlendirmeler sonucunda vereceği karara biz parti olarak sonuna kadar saygılıyız. Sürecin en şeffaf bir şekilde tamamlanmasını özellikle bekliyoruz” dedi.

“Mazbatanın Yüksek Seçim Kurulu’nun değerlendirmesi bitene kadar verilmemesini talep ettik”

İtiraz haklarını belirli aşamalarla kullandıklarını ifade eden Şenocak, “Biliyorsunuz ki bizim süreç içerisinde kanunun bize verdiği itirazları belirle aşamalarda kullandık. Geçersiz oyların sayımı, hatta biz yapmış olduğumuz müracaatlarda burada organize işlerin daha net bir şekilde milletimizin kullandığı her oyun kıymetli olduğunu hissettirme adına sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesini talep ettik. Bizim oyların tümünün sayılmasını talep etmiştik. Eğer bu süreç içerisinde bizim ilk akşam yaptığımız açıklamaya da dayanarak söylüyorum. Bizim parti olarak yaptığımız değerlendirmede 3 bin 870 sayısından bahsetmiştik. Bugün aynı karardayız, bizim için hiçbir şey değişmedi. Emin olun bu süreci tam olarak değerlendiklerinde itirazımı yapınca bütün sandıkların bu anlamda sayımı gerçekleştirilseydi, biz bu işin lehimize sonuçlanacağını kesinlikle inanıyorduk. Takdir edersiniz ki bu günde yapılan açıklamalara ve süreç içerisindeki açıklamalara da bakarsanız, gelinen sayı ilk günle son gün arasındaki değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. 30 binlerde başlayan sayıları, her gün değişik sloganlarla çıktılar. Bugün gelinen noktada 13 bin küsurlu sayılıları konuşuyoruz. Aradaki geçersiz ve diğerleriyle ciddi bir sayı oranının azaldığını ve ciddi bir yaklaşımı gördük. Onun için bizde diyoruz ki, bu süreç içerisinde yapmış olduğumuz o günkü dilekçe ile oyların tümü sayılmış olsaydı, ilk akşam bizim söylediğimiz sonuç bizim lehimize sonuçlanmış olurdu. Bizde kanunun bize verdiği hakkı, bu gün yine kullanıyoruz. Bu gün YSK’nın seçimin iptali ve yenilenmesi konusundaki başvuruya istinaden de yine bunun yanında bunları gerekçe göstererek İl Seçim Kuruluna biraz önce yaptığımız müracaatla da dönemin daha şeffaf bir şekilde kamuoyunun süreci daha iyi analiz edebilme adına mazbatanın Yüksek Seçim Kurulu’nun değerlendirmesi bitene kadar verilmemesini talep ettik. Takdir İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulunda” diye konuştu.