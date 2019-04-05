AK Parti İl Başkanı Şenocak: Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da Ak Parti'nin yaptığı itirazlar üzerine birçok ilçede geçersiz sayılan oyların yeniden sayımı devam ediyor. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na giderek son durum hakkında bilgi aldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenocak, toplam 12 bin 300 civarında oyun Ak Parti lehine yazıldığını söyledi. İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Beyoğlu'nda geçersiz oyların sayımının devam ettiğini belirten Şenocak, "İçeride işler yolunda, gayet demokrasi işliyor. Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi milletimizin kafasında hiç bir soru işareti bırakmamak gerekiyor. Onun için gerekirse canlı yayında, gerekirse tüm kameraların önünde milletimizi en iyi şekilde aydınlatmamız lazım. Çünkü biz inanıyoruz ki her bir oyun çok kıymetli düşünüyoruz. Çünkü sonuçta bu milletimiz sandığa gitti ve iradeyi ortaya koymaya karar verdi. " dedi.

12 BİN 300 OY LEHİMİZE YAZILDI

Milletin ortaya koyduğu iradeye sahip çıkacaklarını vurgulayan Şenocak, "Bizde ortaya koyulan bu iradenin sonuna kadar yanında olup, milletimizin oyuna sahip olmamız lazım. Sonuç ne olursa olsun, biz en iyi şekilde milletimizin kullandığı oyu temsili anlamında sonuna kadar şeffaf bir şekilde yanında olmaya gayret edeceğiz. Şu saat itibariyle lehimize dönen oy sayısı 12 bin 300 seviyesine ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah en son ana kadar bu milletimizin, tüm sandıklarda kullanmış olduğu oyların haklarını da sonuna kadar koruyacağımızı beyan etmiş olalım" diye konuştu.