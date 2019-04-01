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AK Parti İl Başkanı Şenocak'tan sonuç değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 05:05 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "Bizim şu anda yapmış olduğumuz veri girişlerinden sonra, yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık" - "290 binin üzerinde geçersiz bir oy oranı mevcut görünmekte. Bu geçersiz oyların büyük bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. İlgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklardır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'da yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandıklarını söyledi.

Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, il başkanlığı olarak bu saatlere kadar olan çalışmalarda kendi sistemlerine göre tüm veri girişlerini tamamladıklarını belirterek, burada yaklaşık 290 binin üzerinde de geçersiz oy bulunduğunu ifade etti.

Bu geçersiz oyların büyük bölümünün önde oldukları ilçelerde bulunduğunu dile getiren Şenocak, "İlgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklardır. Bizim şu anda yapmış olduğumuz veri girişlerinden sonra, yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Seçim sonuçlarımızın İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

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