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AK Parti İl Başkanlığı binasına bombalı araçla saldıran terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 21:35 | Son Güncelleme

Van-Gürpınar'da 22 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik yapılan kimlik tespiti çalışması sonucu, teröristlerden Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan’ın, 12 Eylül 2016 tarihinde Van İpekyolu Beşyol mevkiindeki AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden birisi olduğu belirlendi.

AK Parti İl Başkanlığı binasına bombalı araçla saldıran terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) Van-Gürpınar'da 22 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik yapılan kimlik tespiti çalışması sonucu, teröristlerden Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan’ın, 12 Eylül 2016 tarihinde Van İpekyolu Beşyol mevkiindeki AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden birisi olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"22 Ağustos 2018 tarihinde Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik yapılan kimlik tespiti çalışması sonucu; teröristlerin Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan ve Ruken Faraşin kod adlı Nuhari Yacan olduğu tespit edilmiştir. Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan’ın, 12 Eylül 2016 tarihinde 50 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan Van/İpekyolu/Beşyol mevkiinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına ve Polis Kontrol Noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu belirlenmiştir."

AK Parti İl Başkanlığı binasına bombalı araçla saldıran terörist etkisiz hale getirildi

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