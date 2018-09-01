HABER

AK Parti İl Başkanlığı'na bombalı araçla saldıran Yılmaz Aşan öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 21:34 | Son Güncelleme

Van-Gürpınar'da 22 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik yapılan kimlik tespiti çalışması sonucu, teröristlerden Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan’ın, 12 Eylül 2016 tarihinde Van İpekyolu Beşyol mevkiindeki AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden birisi olduğu belirlendi. Hakkari'de de düzenlenen operasyonda 7 teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi.

AK Parti İl Başkanlığı'na bombalı araçla saldıran Yılmaz Aşan öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos 2018 tarihinde Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik yapılan kimlik tespiti çalışması sonucu; teröristlerin "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan ve "Ruken Faraşin" kod adlı Nuhari Yacan olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NA BOMBALI ARAÇLA SALDIRMIŞTI

Bakanlık, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan’ın 12 Eylül 2016 tarihinde 50 vatandaşın yaralanması ile sonuçlanan Van, İpekyolu, Beşyol mevkiinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Sıcak_Haber_Gündem_Flaş_Gelişme-5

HAKKARİ'DE DE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'ne yakın hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. (İHA)


PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
Ünlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybettiÜnlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybetti
Ortodoks dünyası İstanbul'da bir araya geldiOrtodoks dünyası İstanbul'da bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti terörist Nuhari Yacan Yılmaz Aşan Hakkari operasyon

En Çok Okunan Haberler

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybetti

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun düğününe geldi

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun düğününe geldi

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili flaş gelişme!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili flaş gelişme!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde korkutan kaza

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde korkutan kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.