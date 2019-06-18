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AK Parti il başkanlıklarından Mursi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta AK Parti il başkanlıklarınca, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin basın açıklaması yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta AK Parti il başkanlıkları tarafından Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak, Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi'nin, masum insanları acımasızca katlettiğini belirtti.

Mursi'nin 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarında direniş destanı yazdığını ve zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü ifade eden Alkayış, şunları kaydetti:

" 'Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma' diye buyuran bir dinin mensupları olarak, bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz."

- Kahramanmaraş

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Alıcı, Kent Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü belirtti.

İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi'nin, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde, zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini anımsatan Alıcı, şunları kaydetti:

"2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir."

Alıcı, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidi olduklarını belirterek, insanlığın, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacağını söyledi.

- Gaziantep

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Özkeçeci, Mursi'nin inandığı dava uğruna ömrünü verdiğine dikkati çekerek "21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir." dedi.

- Kilis

AK Parti Kilis İl Başkan Yardımcısı Mehmet Özpolat, yaptığı basın açıklamasında, 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi'nin şehit olduğunu anımsattı.

Özpolat, insanlığın zulmedenleri ve zulme direnenleri unutmayacağını sözlerine ekledi.

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