AK Parti İl Encümen seçimlerini MHP’ye bıraktı

Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan İl Encümen üye seçimlerde AK Parti yerelde ittifak yaptığı MHP’ye 2 üye birden verdi.

31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonra Bilecik İl Genel Meclis üyesi olan 21 kişi ilk meclis toplantısında bir araya geldi. İl Genel Meclis Başkanlığına AK Partili Osman Yılmaz’ın seçilmesinin ardından gündem maddeleri görüşüldü. Gündemin 4’üncü maddesi olan İl Encümen seçimleri için her parti 3 adayı belirlenmesi istendi. AK Parti sadece Nihal Arslan’ı aday gösterirken, yerelde ittifak yaptıkları MHP, Osman Varolu ve Mehmet Pulat’ı aday gösterdi. CHP grubu Zafer Kurnaz ve Janat Karaahmet’i aday gösterirken, İYİ Parti Necdet Yıldız’ı aday gösterdi. Yapılan kapalı zarf usulü oylamada Nihal Arslan ve Osman Varolu’na 12 oy, Mehmet Pulat’a 13 oy çıkarken, CHP’nin adayları 9, İYİ Parti adayına 8 oy çıktı. Bu sonuçlardan sonra sayısı 3 olan İl Encümen üyeleri Nihal Arslan, Osman Varolu ve Mehmet Pulat oldu.

Komisyonlar belirlendi

Gündemin 5’inci maddesi olan İhtisasa Komisyonlarının oluşturulması ve üye seçiminin yapılması oldu. Bu gündem maddesinde 7 komisyon kurulması oy birliği kabul edildi. AK Parti ve MHP, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 6’şar, diğer komisyonların ise 5’er kişiden oluşmasını teklif etti. CHP ve İYİ Parti grupları da tüm komisyonların 5’er kişiden oluşmasını önerdi. Yapılan oylamada, AK Parti ve MHP’nin teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

Bu oylamadan sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna Yücel Kaya, Mustafa Özkan ve Erdinç Gesge (AK Parti), M. Janrat Karaahmet (CHP), Orhan Uğur (İYİ Parti), Osman Varolu (MHP) seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Zeki Kayadelen, Alaattin Emral ve Mesut Çetin (AK Parti), Zafer Kurnaz (CHP), Mehmet Yılmaz (İYİ Parti), Mehmet Pulat (MHP) seçildi. Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna Nihal Arslan ve Mesut İpekçi (AK Parti), Hüseyin Elmas (CHP), Necdet Yıldız (İYİ Parti), Mehmet Pulat (MHP) seçildi. Çevre ve Sağlık Komisyonuna Erdinç Gesge ve Yücel Kaya (AK Parti), Erkan Erdem (CHP), Osman Çetin (İYİ Parti), Osman Varolu (MHP) seçildi. Araştırma Geliştirme ve Sanayi Ticaret Komisyonuna Mesut Çetin ve Alper Karadağ (AK Parti), Zafer Kurnaz (CHP), Osman Çetin (İYİ Parti), Mehmet Pulat (MHP) seçildi. Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Mesut İpekçi ve Mustafa Özkan (AK Parti), Nihat Gündüz (CHP), Necdet Yıldız (İYİ Parti), Osman Varolu (MHP) seçildi. Son olarak Turizm ve Tanıtma Komisyonuna Nihal Arslan ve Alper Karadağ (AK Parti), M. Janrat Karaahmet (CHP), Mehmet Yılmaz (İYİ Parti), Osman Varolu (MHP) seçildi.