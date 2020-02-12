AK Parti ilçe başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti

AK Parti Divri\u011fi \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Yasin Uyan\u0131k (54) ak\u015fam saatlerinde il\u00e7ede gitti\u011fi bir markette kalp krizi ge\u00e7irdi.\nYAS\u0130N UYANIK T\u00dcM M\u00dcDAHALELERE RA\u011eMEN KURTARILAMADI\nDivri\u011fi Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131lan Uyan\u0131k, m\u00fcdahaleye ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Uyan\u0131k'\u0131n evli ve 2 \u00e7ocuk babas\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Migren a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 en \u00e7ok ge\u00e7irecek do\u011fal y\u00f6ntemler nelerdir?PARTNER G\u00f6renler karde\u015f san\u0131yor ama...Say\u0131sal Loto \u00e7ekili\u015f sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131: \u0130kramiye \u00fc\u00e7e b\u00f6l\u00fcnd\u00fc
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