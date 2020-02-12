AK Parti ilçe başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti

AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık (54) akşam saatlerinde ilçede gittiği bir markette kalp krizi geçirdi.

YASİN UYANIK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Divriği Devlet Hastanesine kaldırılan Uyanık, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Uyanık'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

