Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı.
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe başkanlarına hitap etti.
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