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AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe başkanlarına hitap etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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