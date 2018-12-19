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AK Parti ile CHP arasında 'kaçak saray' tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 19:19 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile CHP arasında, 'kaçak saray' tartışması yaşandı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile CHP arasında, 'kaçak saray' tartışması yaşandı. CHP’nin 'kaçak saray' iddialarına AK Parti'den mahkeme belgeleri ile yanıt geldi.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2019 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sayıştay denetçileri tarafından taslak bir TOKİ raporu hazırlandığını belirterek, "Bu, şu anda Sayın Cumhurbaşkanının oturduğu, devleti idare ettiği, bizim 'kaçak saray' dediğimiz Külliyeniz. Burada öyle iddialar var ki yenilir, yutulur değil. Ben bunu 2014'te soru önergesi yapmışım, ‘Sayıştay raporuna dayanarak niye böyle yapıldı, bunun gerekçesi nedir?’ demişim. Siz ne yaparsa yapın biz devletin kör kuruşunu da sahip çıkacağız, demokrasiye de sahip çıkacağız" diyerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşaat yapımında usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı.
AKBAŞOĞLU: ÇAMUR AT İZİ KALSIN
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu CHP’nin, 'kaçak saray' iddialarına Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'nin kararı ile yanıt vererek, şunları söyledi:
"Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın devlete ve millete hizmet ettiği mekan 2014 tarihinde iskan belgesi almış, her şeyiyle kanuni, muntazam. İmar Kanunu'na ve imar planlarına uygun olduğu hukuken tescil edilmiş bir yer. Hal böyleyken, geçenlerde bir başka CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Bey de ‘Madem burası kaçak değildi, imar barışından istifade etmek için niçin tekrar başvuruda bulunuldu?’ demişti. Biz de onun üzerine söz alıp burada hakikatleri kürsüden dile getirmiştik. Bunun gerçek dışı olduğunu ve bir iftira olduğunu ortaya koymuştuk. Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'nin 2015/232 esas ve 2015/1066 sayılı kararı. Bu yapının ekleriyle beraber, her türlü ihalenin ve yapının hukuka uygun olduğu tescil edilmiştir mahkeme kararıyla. Şimdi, bir tarafta hukuk, bağımsız ve tarafsız yargının kararı var, bir tarafta da buna rağmen, bu hakikatlere rağmen ‘Çamur at, tutmazsa izi kalır.’ kabilinden bir takım talihsiz açıklamalar var."
ALTAY: MAHKEMELERİN GÜVENİLİRLİĞİ YÜZDE 30'A DÜŞTÜ
Bunun üzerine Altay, "Mahkemelerin güvenilirliği yüzde 30'a düştü. Tutanaklara geçsin, TÜİK'in verilerinden söylüyorum, devletin verilerinden. Bu milletin yüzde 70'i mahkemelere güvenmiyor. Devletin kurumu bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Mahkemeleri bu hale biz getirmedik, siz getirdiniz" diye konuştu.

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