İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Başkan Aziz Kocaoğlu yokluğunda, Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, kent merkezinde son günlerde yoğun bir şekilde hissedilen kötü koku hakkında konuştu.

"VATANDAŞLARIN ŞİKAYETLERİNİ İLETİYORUM"

Kökoğuz, “Sayın başkan canlı varlıklar bir organizmadır. Doğar yaşar ve ölür. Bu sırada canlıların katı atıkları vardır. Çocukken büyüklerimiz kuru fasulye yediğimizde ‘insan içinde gaz çıkarma’ derlerdi. Biz böyle büyütüldük. Bu bir ayıptır. Bu ayıp İzmir’e kamil oldu. İzmir’de bir koku var. Vatandaşların şikayetlerini iletiyorum. Vatandaşlar bilgilenmek istiyor. Bu lağım, kötü, pis koku neden? Neden önlem alınamaz durumda? Vatandaşlar sormakta. Belediye olarak bu gerçeği, bilinen konuyu değerlendirmenizi istiyoruz” dedi.

"BİLİMADAMLARIYLA ARAŞTIRIYORUZ"

Kökoğuz’a cevap veren CHP’li Aydoğan, “Verdiğin örnek bu toplantıya uygun değil. Çevre Bakanlığı ve Büyükşehir çalışmalarını devam ettiriyor. Kesin bir neticeye varmış değiller. Bilim insanlarıyla araştırmalar sürüyor. Vatandaşın sorma, hakkı sizin de dile getirme hakkınız doğaldır. Gerekli bilgiye ulaşıldığı zaman açıklamayı yapacağız. Bilim insanlarıyla araştırıyoruz. Şu an neden bulunamadı” diye konuştu.

"İZMİR'E KEM GÖZLE BAKMIYORUZ"

AK Parti'li İmet Tunç da şunları söyledi:

“Tarihte Avrupa’nın bazı kentlerini fareler basmıştı. Siz belediye olarak bu kokuya çare bulmalıydınız. Az önce grup başkanvekilimiz konuyu örnekle anlattı. Biz bu kokuyu başka bir şekilde anlatamıyoruz. Biz İzmir’e kem gözle bakmıyoruz. Biz İzmir’i seviyoruz. İzmir bizim gözbebeğimiz."

