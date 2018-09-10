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AK Parti ile CHP'liler arasında "gaz çıkarma" tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 19:38 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde son günlerde İzmir merkezinde yoğun olarak hissedilen kötü kokuyu sordu. Kökoğuz'un "Kurufasulye yiyen insanlar bazen koku çıkarır. Biz böyle büyüdük. İzmir de bu durumda" deyince CHP'liler tepki gösterdi.

AK Parti ile CHP'liler arasında "gaz çıkarma" tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Başkan Aziz Kocaoğlu yokluğunda, Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, kent merkezinde son günlerde yoğun bir şekilde hissedilen kötü koku hakkında konuştu.

"VATANDAŞLARIN ŞİKAYETLERİNİ İLETİYORUM"

Kökoğuz, “Sayın başkan canlı varlıklar bir organizmadır. Doğar yaşar ve ölür. Bu sırada canlıların katı atıkları vardır. Çocukken büyüklerimiz kuru fasulye yediğimizde ‘insan içinde gaz çıkarma’ derlerdi. Biz böyle büyütüldük. Bu bir ayıptır. Bu ayıp İzmir’e kamil oldu. İzmir’de bir koku var. Vatandaşların şikayetlerini iletiyorum. Vatandaşlar bilgilenmek istiyor. Bu lağım, kötü, pis koku neden? Neden önlem alınamaz durumda? Vatandaşlar sormakta. Belediye olarak bu gerçeği, bilinen konuyu değerlendirmenizi istiyoruz” dedi.

"BİLİMADAMLARIYLA ARAŞTIRIYORUZ"

Kökoğuz’a cevap veren CHP’li Aydoğan, “Verdiğin örnek bu toplantıya uygun değil. Çevre Bakanlığı ve Büyükşehir çalışmalarını devam ettiriyor. Kesin bir neticeye varmış değiller. Bilim insanlarıyla araştırmalar sürüyor. Vatandaşın sorma, hakkı sizin de dile getirme hakkınız doğaldır. Gerekli bilgiye ulaşıldığı zaman açıklamayı yapacağız. Bilim insanlarıyla araştırıyoruz. Şu an neden bulunamadı” diye konuştu.

"İZMİR'E KEM GÖZLE BAKMIYORUZ"

AK Parti'li İmet Tunç da şunları söyledi:

“Tarihte Avrupa’nın bazı kentlerini fareler basmıştı. Siz belediye olarak bu kokuya çare bulmalıydınız. Az önce grup başkanvekilimiz konuyu örnekle anlattı. Biz bu kokuyu başka bir şekilde anlatamıyoruz. Biz İzmir’e kem gözle bakmıyoruz. Biz İzmir’i seviyoruz. İzmir bizim gözbebeğimiz."

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
saraydaki dahil aynaya bi baksanız kokunun kaynağını göreceksiniz ama nerde
LİYAKATSİZLİĞİN GÖRGÜSÜZLÜĞÜN VE SEVİYESİZLİĞİN DİBİNİ KAZIYAN AKEPE NİHAYET MAĞMAYA KADAR İNDİ ....
izmiri siz ele geciremedjnjz ama bu yönetim size eliyle sunuyor
DÜNYANIN LAYIK OLMAYAN İNSANLARININ BULUŞTUĞU MECLİS..
reis neden hep cahil insanlardan seciyor bu yonetimleri anlayamiyorum kontrolu kolay diyemi acep
Size ne lan izmirden ! İzmir yobaz sevmez barındırmaz boşuna heveslenmeyin
ülkenin durumuna bak meclisteki konuya bak MİLLETİN HALİNDEN ANLAYAN YOK KI
ülke bunlara kaldı
Ne var bunda bi CHP li olarak yazıyorum İzmir değer görmüyor her yer pis içinde belediye çalışmıyor vergiler nereye gidiyor onu soruyorum
ülkeyi nerde ayı nerde hayvani varsa o tarz insanlar yönetiyor
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