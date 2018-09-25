AK Parti ile MHP'nin yerel yönetim ittifak toplantısı 3 saat sürdü

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - AK Parti ile MHP’nin yerel seçimlerde yapmayı düşündükleri ittifakla ilgili ilk toplantı bugün Ankara’da AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasında gerçekleşti.

Ankara’da AK Parti ve MHP arasında bir açık hava toplantısı şeklinde gerçekleşen ilk resmi görüşmede İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki Cumhur İttifakı'nın sürdürülmesi ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasında yaklaşık 3 saat baş başa süren bir toplantıda görüşülen konularla ilgili liderlerin bilgilendirileceği belirtildi. İkinci toplantının her iki parti arasında geniş katılımlı yapılması planlandı.

Toplantıya ilişkin DHA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Mehmet Özhaseki, “Verimli bir toplantı oldu. İkinci görüşme daha geniş katılımlı yapılacak. Ön görüşmede ortaya çıkan konular genel başkanlarımıza arz edilecek. Şimdilik bu kadar” demekle yetindi.

