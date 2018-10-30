AK Parti ile Rusya'daki iktidar partisi arasında iş birliği

AK Parti ile Rusya'nın iktidar partisi Birleşik Rusya Partisi arasında, "İşbirliği ve Etkileşim Protokolü" imzalandı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, protokolü Moskova'da AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Birleşik Rusya Genel Konseyi Sekreteri ve Duma Başkan Yardımcısı Andrey Turçak imzaladı.

Protokole göre, taraflar karşılıklı görüşmeler yapacak, partner ülkelerdeki duruma ilişkin güncel konular, ikili ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgi paylaşacak, parti inşası, organizasyon çalışmaları, gençlik politikaları, ekonominin gelişimi ve karşılıklı ilgi odağı olan diğer alanlarda deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca, çeşitli düzeylerdeki parti heyetleri değişimi, uzman toplantıları ve diğer ikili etkinlikler de düzenli olarak gerçekleştirilecek.

- Rusya Komünist Partisi ve Liberal Parti yetkilileri ile görüşme

Öte yandan, AK Parti’nin 3 günlük Moskova ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki heyet, Asya Ülkeleri Siyasi Partiler Birliği (ICAPP) Toplantısına katılan diğer ülkelerin siyasi partilerinin temsilcileriyle de bir araya geldi.