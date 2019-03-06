HABER

AK Parti İletişim Merkezi'ne 16 yılda 2,5 milyon başvuru yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 17:09 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 6 Mart 2003’te hizmete giren AK Parti İletişim Merkezi'nin (AKİM), şimdiye kadar 2,5 milyon başvurunun yaklaşık yüzde 98'ini çözüme kavuşturduğunu açıkladı.

ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 6 Mart 2003’te hizmete giren AK Parti İletişim Merkezi'nin (AKİM), şimdiye kadar 2,5 milyon başvurunun yaklaşık yüzde 98'ini çözüme kavuşturduğunu açıkladı.
Jülide Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada 2003 yılında kurulan AKİM'in 16 yıldır faaliyet gösterdiğini belirtti. AKİM’in, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de gönül seferberliği yaptığını dile getiren Jülide Sarıeroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde hayata geçirmiş oldukları 'Beyaz Masa' örneğinden hareketle kurulan AKİM, kurulduğu günden bu yana tüm Türkiye’de gönül seferberliğine devam ediyor. Genel merkezimizde ve 81 il başkanlığımızda yüz yüze, telefonla, mobil uygulamamızla ve internet yoluyla milletimizin istek ve önerilerini can kulağıyla dinliyor, başvurularının takipçisi oluyor, etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için gayret gösteriyoruz" dedi.
Şimdiye kadar AKİM’e gelen 2,5 milyon başvurunun yaklaşık yüzde 98’inin anında çözüme kavuşturulduğunu kaydeden Sarıeroğlu şöyle dedi:
"Bugün 'Önce millet önce memleket' diyerek, teknolojinin son imkanlarını seferber ettik, AKİM'i yeniledik. Şimdi yenilenen yüzümüzle milletimizin sesine daha hızlı ve etkin kulak veriyor, milletimizle kurduğumuz gönül köprülerimizi daha da güçlendiriyoruz. 'Milletin sesi rehberimizdir' diyerek, milletimizden aldığımız güçle bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı inanç ve tutku ile çalışmalarımızı daha büyük bir hızla sürdüreceğiz."

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Kılıçdaroğlu'ndan 'kürkte vergi' eleştirisiKılıçdaroğlu'ndan 'kürkte vergi' eleştirisi
Senegal Cumhurbaşkanı Sall seçimlerin resmen galibiSenegal Cumhurbaşkanı Sall seçimlerin resmen galibi

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.