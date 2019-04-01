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AK Parti İmranlı ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

AK Parti İmranlı ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti

SİVAS (AA) - AK Parti, Sivas'ın İmranlı ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

AK Parti İmranlı Belediye Başkan Adayı Murat Sevindik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi. Oy kullanılan 12 sandıkta geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini belirten Sevindik, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.

AK Parti İmranlı İlçe Başkanı Yavuz Yüce, itiraz gerekçelerini açıklayan dilekçeyi İmranlı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etti. İmranlı İlçe Seçim Kurulunun yarın saat 15.00'te toplanarak itirazı değerlendireceği öğrenildi.

İmranlı ilçesinde CHP adayı Murat Açıl resmi olmayan sonuçlara göre 817 oy olarak belediye başkanı seçildi, AK Parti adayı Murat Sevindik ise 807 oy aldı.

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Anahtar Kelimeler:
imranlı itiraz Murat Sevindik Sivas

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